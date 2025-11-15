Головна зимова казка: куди поїхати на Різдво, щоб відчути справжнє свято (фото)

Цього року головна зимова перлина Європи — не Баварія і навіть не Швейцарія, а чарівний польський Вроцлав. Розташоване на південному заході Польщі місто вражає старовинною архітектурою, атмосферними вуличками, неймовірними різдвяними ярмарками та понад 600 крихітними бронзовими гномами, які ховаються на кожному кроці.

Як третє за розміром місто Польщі, Вроцлав може здивувати своєю камерністю та чарівністю. На відміну від сучасної Варшави, історичний центр Вроцлава чудово зберігся ще з часів Середньовіччя. Його серце — Ринкова площа з різнокольоровими будинками, готичною ратушею XIII століття та астрономічним годинником, який не поступається празькому, пише Travel off Path.

Вроцлав вражає неймовірними різдвяними ярмарками Фото: Unsplash

Різдвяний ярмарок і смак зими

У грудні тут розгортається головний ярмарок Jarmark Bożonarodzeniowy — справжнє свято для очей і шлунку. На площі з’являються дерев’яні будиночки з сувенірами, сяє гігантська ялинка, а в повітрі пахне глінтвейном і ковбасками. Туристам радять скуштувати традиційні страви — копчений сир осципек із журавлиновим соусом, гарячі вареники та ситний бігос із капусти й м’яса.

Ярмарок у Вроцлаві Фото: Unsplash

Місто гномів

У Вроцлаві не можна пройти кількох метрів, не натрапивши на маленького бронзового гнома. Вони всюди — біля банкоматів, магазинів, пабів і навіть на мостах. Деякі лежать п’яні з кухлем пива, інші зображують ремісників або музикантів. Загалом їх понад 600, і вони стали неофіційним символом міста.

"Польська Венеція"

Найстаріша частина міста — Острів Тумський. Тут стоїть готичний собор Святого Йоана Хрестителя, а вузькі мости через річку Одру нагадують, чому Вроцлав називають "польською Венецією". Увечері тут можна побачити ліхтарника, який запалює газові ліхтарі вручну — традиція, що дивом збереглася донині.

