Главная зимняя сказка: куда поехать на Рождество, чтобы почувствовать настоящий праздник

В этом году главная зимняя жемчужина Европы — не Бавария и даже не Швейцария, а волшебный польский Вроцлав. Расположенный на юго-западе Польши город поражает старинной архитектурой, атмосферными улочками, невероятными рождественскими ярмарками и более 600 крошечными бронзовыми гномами, которые прячутся на каждом шагу.

Как третий по величине город Польши, Вроцлав может удивить своей камерностью и очарованием. В отличие от современной Варшавы, исторический центр Вроцлава прекрасно сохранился еще со времен Средневековья. Его сердце — Рыночная площадь с разноцветными домами, готической ратушей XIII века и астрономическими часами, которые не уступают пражским, пишет Travel off Path.

Вроцлав поражает невероятными рождественскими ярмарками Фото: Unsplash

Рождественская ярмарка и вкус зимы

В декабре здесь разворачивается главная ярмарка Jarmark Bożonarodzeniowy — настоящий праздник для глаз и желудка. На площади появляются деревянные домики с сувенирами, сияет гигантская елка, а в воздухе пахнет глинтвейном и колбасками. Туристам советуют попробовать традиционные блюда — копченый сыр осципек с клюквенным соусом, горячие вареники и сытный бигос из капусты и мяса.

Відео дня

Ярмарка во Вроцлаве Фото: Unsplash

Город гномов

Во Вроцлаве нельзя пройти нескольких метров, не наткнувшись на маленького бронзового гнома. Они повсюду — возле банкоматов, магазинов, пабов и даже на мостах. Некоторые лежат пьяные с кружкой пива, другие изображают ремесленников или музыкантов. Всего их более 600, и они стали неофициальным символом города.

"Польская Венеция"

Самая старая часть города — Остров Тумский. Здесь стоит готический собор Святого Иоанна Крестителя, а узкие мосты через реку Одру напоминают, почему Вроцлав называют "польской Венецией". Вечером здесь можно увидеть фонарщика, который зажигает газовые фонари вручную — традиция, чудом сохранившаяся по сей день.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кроме того, украинка назвала худшие аэропорты в Европе.