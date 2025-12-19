Краще не відчиняти вікна: у деяких районах Києва сильно погіршилася якість повітря (карта)

У ніч на 19 грудня у столиці сильно погіршилася якість повітря: у деяких районах Києва зафіксовано дуже шкідливий рівень забруднення, через що краще не відчиняти вікна.

Показник сягнув дуже шкідливого рівня одразу у двох районах Києва. Про це свідчать дані онлайн-карти моніторингу якості повітря від платформи SaveEcoBot.

Судячи з даних інтерактивної мапи, найбільший рівень забруднень після опівночі було зафіксовано у межах житлового мікрорайону Лісовий масив у Деснянському районі Києва. Позначка забруднення за адресою Лісовий проспект, 6б, сягнула показника 281, що означає "дуже шкідливий рівень" і майже наближається до небезпечного рівня.

Скриншот | у Києві одразу в двох районах сильно погіршилася якість повітря

Такий рівень може викликати респіраторні захворювання у людей при тривалому впливі. Також фахівці попереджають, що ефект від вдихання настільки забрудненого повітря може бути більш виражений у людей з легеневими і серцевими захворюваннями.

Якість повітря у Лісовому масиві

У ще низці районів Києва спостерігається шкідливий рівень повітря. Показник зафарбувався у червоний колір у районі вулиць Булгакова, Леоніда Каденюка, Академіка Глушкова, Нивської, Данила Щербаківського, на Хрещатику та інших районах. Там індекс якості повітря коливається у межах від 155 до 187.

Червоний показник на мапі означає, що таке повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також спричиняти дискомфорт у людей із захворюваннями серця.

За такого стану повітря експерти радять обмежити перебування на вулиці, а також не відчиняти вікна.

Наразі невідомо, що спричинило погіршення повітря у столиці.

