Херсон под угрозой экогенецида: что стоит за перехваченными приказами россиян

Россия может применить экологическое оружие против Херсона — речь идет о сценарии, последствия которого коснутся не только Украины. Перехваченные документы свидетельствуют: оккупационные войска рассматривают удары по очистным сооружениям и объектам энергетики, что может привести к многолетнему загрязнению Днепра и Черного моря. Фокус выяснил, какие технические возможности имеет РФ и каких экологических последствий следует ожидать в случае реализации этого плана.

Россия может готовить масштабную экологическую катастрофу в Херсоне.

По информации из перехваченных документов, которые получила хакерская группа 256 КиберШтурмовая дивизия, оккупационные войска РФ могут осуществить целенаправленную атаку на критическую инфраструктуру Херсона. Согласно "боевому приказу", найденному в корреспонденции майора Алексей Яценко из 98-й воздушно-десантной дивизии, россияне планируют удары по объектам энергетики и водоочистки.

Среди целей — жилой микрорайон Корабел на Карантинном острове, энергетические объекты, водоочистные сооружения и канализационные станции. В случае попадания и разрушения — ожидаются массовые сброс стоков, отключение водо- и электроснабжения, что может повлечь выбросы неочищенных вод в реку Днепр.

Это угрожает не только городу. По оценкам экологов, загрязнение повлияет на экосистему дельты Днепро-Бугского эстуария и Черного моря. Может быть уничтожено нерестилище рыб, исчезнут природные фильтраторы (мидии, устрицы), а донные отложения — загрязнены тяжелыми металлами. На побережье Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции могут попасть токсичные воды, что угрожает рыбной промышленности и туризму.

Фактически, речь идет об экологическом оружии — методе системного уничтожения жизненной среды, который может повлиять на целые страны и иметь последствия на континентальном уровне.

Экологическая катастрофа в Херсоне: на что способны россияне

По словам военного эксперта Олега Жданова, российские оккупанты пытались оставить город без электричества, отопления и водоснабжения, то сейчас их главной целью стали очистные сооружения. Их полное разрушение фактически приравнивается к акту геноцида, ведь создаст условия, при которых нормальное проживание гражданского населения станет невозможным на годы вперед без масштабной рекультивации территории и ликвидации тяжелых эпидемиологических последствий.

Технические возможности для реализации такого удара у россиян более чем достаточные.

"В Херсоне отсутствуют средства ПВО, способные надежно перехватывать оперативно-тактические ракеты типа "Искандер-М". Минимальное расстояние до позиций врага не оставляет времени на реакцию. Одна-две ракеты с мощной боевой частью способны полностью вывести из строя технологические резервуары и коммуникации очистного комплекса, разлив сотни тысяч кубометров неочищенных стоков по прилегающей территории", — говорит Фокусу эксперт.

Жданов отмечает, что не менее эффективными для россиян могут оказаться дальнобойные реактивные системы "Смерч" с дальностью до 110-120 км или управляемые авиабомбы крупного калибра с модулями УМПК, которые регулярно применяются на расстояниях 80-100 км. Обычная ствольная артиллерия и дроны-камикадзе в этом контексте играют второстепенную роль.

Реализация плана приведет не только к локальной гуманитарной катастрофе для правобережья Херсонщины, но и к долговременному загрязнению нижнего течения Днепра и северо-западной акватории Черного моря. Таким образом Россия сознательно идет на военное преступление планетарного масштаба, чтобы достичь тактической цели — сделать удержание города невозможным из-за его превращения токсичным и опасным для жизни.

"Искандеры" по Херсону: экологические последствия возможного удара РФ

Заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря, кандидат географических наук Виктор Коморин, считает, что гипотетическое полное уничтожение очистных сооружений города Херсон создаст принципиально иной, но не менее опасный сценарий. В отличие от одноразового "сброса" пресной воды после разрушения плотины Каховской ГЭС, здесь речь идет о постоянном, многолетнем поступлении неочищенных сточных вод непосредственно в нижнее течение Днепра — в 40-50 км от моря. Ближайшим "приемником" станет Днепровско-Бугский лиман — уникальная переходная зона площадью более 800 км², где пресная речная вода смешивается с соленой морской. Именно здесь загрязнение задерживается дольше всего и оказывает максимальное влияние на биоту.

"Во-первых, в воду попадет значительно больше органических веществ. Для экосистемы это почти всегда означает повышенное потребление кислорода при разложении. В простых словах: бактерии "перерабатывают" эту органику и забирают кислород из воды. Если кислорода становится мало, возникают зоны кислородного дефицита. В теплое время года это особенно опасно — тогда риск заморов рыбы и гибели донных организмов возрастает в разы", — отмечает Фокусу ученый.

Во-вторых, по словам Коморина, возрастет вероятность более частых и сильных "цветений" воды. И здесь есть неприятный замкнутый круг: водоросли быстро растут, потом отмирают, начинают разлагаться — и снова "съедают" кислород. В лимане и прибрежной зоне это может стать регулярной проблемой, а не разовым эпизодом.

Третий аспект — санитарно-эпидемиологический. Без биологической очистки концентрация патогенных микроорганизмов (энтеровирусы, сальмонеллы, холерный вибрион и т.д.) возрастет в разы.

"Это не только о "неприятной воде", а о реальных рисках для людей: купание, любительское рыболовство, безопасность морепродуктов. Особенно уязвимы двустворчатые моллюски, потому что они фильтруют воду и могут накапливать загрязнения", — подчеркивает эксперт.

И четвертое, долговременное последствие — химическое загрязнение. В стоках будут содержаться нефтепродукты, остатки моющих средств, тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть), фармацевтические остатки и микропластик. Даже если потом сбросы уменьшатся, проблема может "жить" дольше — во время штормов и перемешивания донные отложения поднимаются, и загрязнение частично возвращается в воду.

По словам Коморина, загрязнение больше всего захватит Днепровско-Бугский лиман, но и может распространиться на северо-западную часть Черного моря.

"Острее всего он проявится в Днепровско-Бугском лимане, но дальше, в зависимости от ветра, течений и сезонных условий, загрязненная вода может распространяться вдоль побережья северо-западной части Черного моря. В более открытой части моря эффект разбавления выше, но именно прибрежная зона является наиболее чувствительной — там нерест, нагул, прибрежные биотопы, и там даже относительно "локальное" ухудшение качества воды дает непропорционально большие экологические последствия", — заключает ученый.

