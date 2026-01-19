Норма перевищена у 4 рази: у низці областей України зафіксували сильне забруднення повітря (карти)

У Київській, Вінницькій областях та на заході України зафіксували різке погіршення якості повітря. У деяких населених пунктах рівень забруднення перевищує норму втричі, а місцями майже в чотири рази.

Про це свідчать дані порталу SaveEcoBot, які також підтверджують інші системи моніторингу. За останніми вимірами, у Київській області ситуація найбільш критична, зокрема у селах Малі Дмитровичі та Хлепча фіксують показники понад 160, у Вишгороді та Києві – понад 165. Натомість найбільші забруднення повітря експерти помітили у Білій Церкві – 186, а також у Гореничі – 193.

19 січня зафіксували забруднення повітря у Київській області Фото: Скриншот

Натомість заході країни показники якості повітря теж значно перевищують норму:

у Стрию та Моршині – близько 155,

в Івано-Франківську – 161,

у Чернівцях – 159,

а у Ковелі – 154 і Бориславі – 192.

19 січня зафіксували забруднення повітря у Львівській області Фото: Скриншот

Теж високі показники забруднення зафіксували у Вінниці зафіксовано 158, а у Хмільнику – 188.

Зокрема, як зазначає портал, норма якості повітря зазвичай становить 30–50 одиниць, тому у більшості цих населених пунктів рівень забруднення перевищує норму втричі, а в Гореничах, Бориславі та Хмільнику майже в чотири рази.

Крім того, фахівці попереджають, що тривале перебування на вулиці за таких умов може викликати дискомфорт при диханні та погіршити стан людей із серцево-судинними захворюваннями.

Та все ж Київська міська державна адміністрація на своєму сайті зауважила, що станом на 19 січня повітря у столиці забруднене на середньому рівні, а радіаційний фон залишається нормальним.

За даними стаціонарних пунктів моніторингу, ситуація у різних районах Києва різниться. На проспекті Європейського Союзу забруднення середнє, на вул. Щусєва – низьке, на проспекті Берестейському – середнє, а на вул. Китаївській – вже високий рівень забруднення. Радіаційний фон у місті стабільний і безпечний. Концентрації пилу та шкідливих газів не перевищують допустимі норми, тож повітря у Києві поки відносно безпечне для здоров’я.

Варто зауважити, що інші офіційні органи влади поки не підтверджують перевищення норм. Однак, 18 січня Київська обласна військова адміністрація повідомляла, що повітря на Київщині залишається в межах допустимих показників, а середньодобові спостереження не виявили перевищень шкідливих речовин.

"Атмосферне повітря на Київщині залишається в межах норми. За результатами середньодобових спостережень перевищень допустимих концентрацій хімічних чи біологічних речовин у повітрі не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що останнього разу сильне забруднення повітря у столиці фіксували 19 грудня. Тоді ж позначка забруднення за адресою Лісовий проспект, 6б, сягнула — 281.

Також Фокус писав, що 19 листопада внаслідок атаки ЗС РФ у Тернополі виявили сильне погіршення якості повітря. Зокрема, вміст шкідливих речовин в повітрі перевищував у 6 разів