Самая морозная ночь пройдена: Диденко спрогнозировала потепление в Киеве

Столица Украины пережила самую морозную ночь, и с 11 февраля столбики термометров понемногу поползут вверх. Киевляне еще почувствуют периодические волны холода, однако крепкие морозы до -20 градусов вернуться больше не должны.

Смягчение погоды в Киеве синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на своей странице в Facebook. Она отметила, что самые сильные холода столица уже пережила.

"Самые сильные морозы — позади. Это была самая холодная ночь", — сообщила специалист киевлянам.

По ее словам, в дальнейшем погода в Киеве постепенно будет двигаться к потеплению. Синоптик опубликовала диаграмму, согласно которой морозы периодически будут возвращаться, но уже с меньшей силой.

"Еще, конечно, будут волны холода, но эти старческие градусы, которые уже бессильно угрожают нам обшарпанным своим костуром и что сейчас вы видите на своих градусниках за окном или в машине — "как роса на солнце", — отметила Диденко.

Погода в Киеве: прогноз "Укргидрометцентра"

Синоптики "Укргидрометцентра" также прогнозируют повышение дневной температуры в столице со среды до -3...-1. На западе и юге Украины при этом уже будет "плюс" днем. На остальной территории столбик термометра поднимется выше нуля с четверга.

Прогноз "Укргидрометцентра" на 11 февраля Фото: скриншот

Напомним, первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум рассказывала, что на столичную Троещину вернули тепло. Однако она отмечала, что на прогрев домов понадобится время. При этом после повреждения Дарницкой ТЭЦ без теплоснабжения на утро 8 февраля оставались 1 126 домов в Днепровском и Дарницком районах.

Утром 10 февраля состояние воздуха в Киеве ухудшилось до вредного уровня. Самые сильные загрязнения фиксировались в Голосеевском, Дарницком, Подольском, Святошинском, Деснянском и Днепровском районах.