Прогноз погоды в Украине на 13 февраля: Диденко напомнила, чем опасно потепление

Столбики термометров украинцев продолжат подниматься вверх, однако потепление продлится недолго. Уже со следующей недели ожидается новая волна холода.

Прогноз погоды на завтра синоптик Наталья Диденко опубликовала на своей странице в Facebook. По ее словам, в Украине 13 февраля будет сыро, туманно и облачно.

На юге, востоке и в западных областях существует большая вероятность дождей, которые будут размывать лед и снег. На остальных территориях из-за сырости усилятся туманы.

Из-за туманной погоды завтра будет низкая видимость на дорогах.

"Везде классическая оттепель", — отметила специалист.

Наталка Диденко опубликовала карту температуры воздуха в Украине на 13 февраля Фото: Наталка Діденко

Ночная температура воздуха накануне Дня святого Валентина будет держаться в пределах -2...+3, в течение дня прогнозируется +2...+5. Теплее будет на юге: от +5 до +9, а в Крыму даже +10...+15.

Потепление может нести ряд угроз, поэтому украинцам стоит помнить о..:

сосульки;

оползни снежной массы с крыш;

лужи, маскирующиеся под лед;

лавинную опасность в горах;

ледоход и размывание прорубей — рыбалка на льду становится опасной.

Прогноз "Укргидрометцентра" на 13 февраля Фото: скриншот

Метеоролог также предупредила, что с воскресенья в Украину переместится активный циклон с юго-запада. Он повлечет резкое осложнение погодных условий: дожди с переходом в снег, налипание мокрого снега, сильные порывы ветра и тому подобное.

С понедельника ожидается кратковременное похолодание.

Погода завтра в Киеве

В Киеве погода завтра, по словам синоптика, будет облачной. Столицу могут окутать туманы, поэтому водителям стоит быть осторожными на дорогах.

В течение дня возможно потепление до +4.

Напомним, ранее Диденко рассказывала, что ночь на 10 февраля была самой морозной для столицы, и спрогнозировала потепление в Киеве.

Местные Telegram-каналы сообщали, что глыба льда едва не убила пару возле заведения в центре Луцка, и публиковали видео инцидента.