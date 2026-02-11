Глыба льда возле "Пьяной вишни" едва не убила пару в центре Луцка (видео)

В центре Луцка возле заведения "Пьяная вишня" с крыши здания сорвалась большая глыба льда и упала на прохожих. Инцидент произошел на пешеходной улице Леси Украинки, когда из заведения выходили два человека.

Происшествие случилось вблизи заведения "Пьяная вишня", расположенного в центре города. Видео происшествия появилось в телеграмм-канале Volynblog.

Как сообщают свидетели происшествия, с крыши неожиданно сорвалась глыба льда, когда парень и девушка вышли на улицу. Лед упал с высоты и задел их.

"Луцк, возле "Пьяной вишни": с крыши упала большая глыба льда", — отмечает Volynblog.

По предварительной информации, к счастью, серьезных травм удалось избежать. В социальных сетях патрульной полиции города и заведения "Пьяная вишня" инцидент пока не комментировали.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый сообщил, как дважды поскользнулся на льду из-за гололеда. Об этом он написал 4 февраля на своей странице в Facebook, отметив, что несмотря на сложные погодные условия коммунальные службы работают на полную.

Відео дня

Ранее мы также информировали, что депутат Киевского городского совета Евгений Кузьменко сообщил, что из-за гололеда упал и получил перелом позвоночника. На своей странице в Facebook 19 января он публично раскритиковал столичную власть из-за состояния тротуаров. В своей заметке депутат от партии "Слуга народа" в частности тегнул городского голову Киева Виталия Кличко.