Брила льоду біля "П'яної вишні" ледь не вбила пару у центрі Луцька (відео)

У центрі Луцька поблизу закладу "П’яна вишня" з даху будівлі зірвалася велика брила льоду та впала на перехожих. Інцидент стався на пішохідній вулиці Лесі Українки, коли із закладу виходили двоє людей.

Подія трапилася поблизу закладу "П’яна вишня", розташованого у центрі міста. Відео події з’явилося у телеграм-каналі Volynblog.

Як повідомляють свідки події, з даху несподівано зірвалася брила льоду, коли хлопець і дівчина вийшли на вулицю. Крига впала з висоти та зачепила їх.

"Луцьк, біля «П’яної вишні»: з даху впала велика брила льоду", - зазначає Volynblog.

За попередньою інформацією, на щастя, серйозних травм вдалося уникнути. В соціальних мережах патрульної поліції міста та закладу "П’яна вишня" інцидент поки що не коментували.

Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий повідомив, як двічі послизнувся на льоду через ожеледицю. Про це він написав 4 лютого на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що попри складні погодні умови комунальні служби працюють на повну.

Відео дня

Раніше ми також інформували, що депутат Київської міської ради Євген Кузьменко повідомив, що через ожеледицю впав і отримав перелом хребта. На своїй сторінці у Facebook 19 січня він публічно розкритикував столичну владу через стан тротуарів. У своєму дописі депутат від партії «Слуга народу» зокрема тегнув міського голову Києва Віталія Кличка.