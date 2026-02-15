Сильные морозы и гололедица: синоптик рассказала о погоде в начале следующей недели (фото)

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что на украинской территории будет очень переменчивая погода в начале следующей недели. В ряде областей ожидаются сильные морозы, дожди и даже гололедица.

По словам специалистки, с 16-го февраля погода в Украине будет напоминать "сплошные контрасты". Об этом она написала в своем Telegram.

"Ночью температура воздуха в западных областях -7-13 градусов, в северных — какофония: Житомирщина -12, Киевщина -8, Черниговщина -7, а Сумщина +1. В центре — Винницкая область -12, Кропивницкий -2, Черкасская -7, Полтавская -1, Днепр +1. В восточных регионах страны прогнозируется +1+4, а южной части Украины от -2 до +4", — пишет Диденко.

В понедельник, 16 февраля, на западе и севере предполагается -5-10, в центре -2+4, на востоке — +3+8. На юге и в Крыму столбики термометров будут колебаться от +2+5 до +10.

Диденко указывает на ухудшение погоды в начале следующей недели Фото: Telegram/Наталка Діденко

"Осадки. Пока что циклон! Ближайшей ночью мокрый снег, снег, сильные осадки, метели! На юге, на востоке, в большинстве центра — дождь и местами мокрый снег, сильные осадки! Ветер — северо-западный, сильный, до штормовых порывов, разве что в западных областях максимум умеренный", — пишет синоптик.

По ее словам, на дорогах западных и северных областей и в Винницкой с Черкасской областью ожидается гололедица. Однако в день осадки прекратятся, однако ветер "еще останется сильным". В столице, по словам госпожи Диденко, ожидаются сильные сильные осадки, мокрый снег, штормовой ветер и метели.

Диденко прогнозирует переменную погоду в первые дни следующей недели Фото: Telegram/Наталка Діденко

"Днем 16-го февраля в столице без существенных осадков, разве незначительные остатки снега полетают, и похолодание до -6-9 градусов! На дорогах будет очень скользко — гололедица!" — указывает специалистка.

Госпожа Диденко добавляет, что в целом пик зимних морозов в Украине уже прошел, а дальше оттепели будут сменяться похолоданиями. Учитывая погодные условия, специалист советует быть осторожными на улице из-за погодных условий на ближайшие дни.

