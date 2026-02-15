Сильні морози й ожеледиця: синоптик розповіла про погоду на початку наступного тижня (фото)

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що на українських теренах буде дуже мінлива погода на початку наступного тижня. В низці областей очікуються сильні морози, дощі та навіть ожеледиця.

За словами спеціалістки, з 16-го лютого погода в Україні буде нагадувати "суцільні контрасти". Про це вона написала в своєму Telegram.

"Вночі температура повітря у західних областях -7-13 градусів, в північних — какофонія: Житомирщина -12, Київщина -8, Чернігівщина -7, а Сумщина +1. У центрі — Вінниччина -12, Кропивницький -2, Черкащина -7, Полтавщина -1, Дніпро +1. У східних регіонах країни прогнозується +1+4, а південній частині України від -2 до +4", — пише Діденко.

У понеділок, 16 лютого, на заході та півночі передбачається -5-10, в центрі -2+4, на сході — +3+8. На півдні та в Криму стовпчики термометрів коливатимуться від +2+5 до +10.

Відео дня

Діденко вказує на погіршення погоди на початку наступного тижня Фото: Telegram/Наталка Діденко

"Опади. Поки що циклон! Найближчої ночі мокрий сніг, сніг, сильні опади, хуртовини! На півдні, на сході, у більшості центру — дощ та місцями мокрий сніг, сильні опади! Вітер — північно-західний, сильний, до штормових поривів, хіба що в західних областях максимум помірний", — пише синоптикиня.

За її словами, на дорогах західних та північних областей та на Вінниччині з Черкащиною очікується ожеледиця. Однак у день опади припиняться, однак вітер "ще залишиться сильним". У столиці, за словами пані Діденко, очікуються сильні сильні опади, мокрий сніг, штормовий вітер і хуртовини.

Діденко передбачає змінну погоду в перші дні наступного тижня Фото: Telegram/Наталка Діденко

"Вдень 16-го лютого в столиці без істотних опадів, хіба незначні залишки снігу політають, та похолодання до -6-9 градусів! На дорогах буде дуже слизько — ожеледиця!" — вказує спеціалістка.

Пані Діденко додає, що загалом пік зимових морозів в Україні вже минув, а далі відлиги будуть змінюватися похолоданнями. Враховуючи погодні умови, фахівчиня радить буди обережними на вулиці через погодні умови на найближчі дні.

Раніше Фокус розповідав про різке погіршення погоди в Україні.

Згодом стало відомо, що в Україну повернуться сильні морози. Після тимчасового потепління погода в Україні погіршиться і стовпчики термометрів знову показуватимуть мінуси.