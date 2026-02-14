Буде дуже слизько: Діденко попередила про різке погіршення погоди в Україні

Через циклон, який принесе в Україну "мінусові температури", на дорогах найближчими днями може бути дуже небезпечно. Особливо це стосується західних, північних та центральних областей, попереджає Наталка Діденко.

У неділю 15 лютого, на заході та півночі країни через циклон з півдня в Україні очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, рвучкий північно-східний вітер із штормовими поривами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні на 15 лютого

За прогнозами, температура повітря знизиться до 2-5 градусів морозу, через що на дорогах західних й північних областей, а також Вінниччини, Черкащини, Полтавщини виникне небезпечна ожеледиця.

У центральних областях очікують дощ та мокрий сніг, сильні опади, сильний вітер. Вдень передбачається від 1 морозу у Вінницькій області до +6 градусів у Дніпропетровській області.

Карта погоди Фото: соцмережi

На півдні та сході — вогко, тумани, можливий дощ, вдень +3…+9. У Криму +10…+15 градусів.

У Києві вдень очікується значне ускладнення погодних умов у вигляді сильного мокрого снігу, налипання мокрого снігу та сильного північно-східного вітру.

"Дуже, дуже слизько буде завтра-післязавтра!", — застерегла Наталка Діденко, закликавши водіїв, за можливості, залишатися вдома.

А вже у понеділок, 16-го лютого, циклон поступово залишить територію країни й опади послабнуть. Але, як зауважила синоптикиня, посиляться морози.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань вказує, що протягом 14-18 лютого до України йдуть арктичний та південний циклони. Тому протягом цих днів погода буде суттєво змінюватися.

Пік морозів, як розповідала синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха, припаде на 16 та 17 лютого.