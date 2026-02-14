Будет очень скользко: Диденко предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

Из-за циклона, который принесет в Украину "минусовые температуры", на дорогах в ближайшие дни может быть очень опасно. Особенно это касается западных, северных и центральных областей, предупреждает Наталка Диденко.

В воскресенье 15 февраля, на западе и севере страны из-за циклона с юга в Украине ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый северо-восточный ветер со штормовыми порывами. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Погода в Украине на 15 февраля

По прогнозам, температура воздуха снизится до 2-5 градусов мороза, из-за чего на дорогах западных и северных областей, а также Винницкой, Черкасской, Полтавской областей возникнет опасная гололедица.

В центральных областях ожидают дождь и мокрый снег, сильные осадки, сильный ветер. Днем предполагается от 1 мороза в Винницкой области до +6 градусов в Днепропетровской области.

Карта погоды Фото: соцсети

На юге и востоке — сыро, туманы, возможен дождь, днем +3...+9. В Крыму +10...+15 градусов.

В Киеве днем ожидается значительное осложнение погодных условий в виде сильного мокрого снега, налипания мокрого снега и сильного северо-восточного ветра.

"Очень, очень скользко будет завтра-послезавтра!", — предостерегла Наталка Диденко, призвав водителей, по возможности, оставаться дома.

А уже в понедельник, 16-го февраля, циклон постепенно покинет территорию страны и осадки ослабнут. Но, как отметила синоптик, усилятся морозы.

Напомним, синоптик Виталий Постригань указывает, что в течение 14-18 февраля в Украину идут арктический и южный циклоны. Поэтому в течение этих дней погода будет существенно меняться.

Пик морозов, как рассказывала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, придется на 16 и 17 февраля.