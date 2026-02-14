В Украину идут два циклона: синоптик рассказал, когда ожидаются снег и морозы до -14 (фото)

Синоптик Витлаий Постригань указывает, что в течение 14-18 февраля к украинским территориям идут два циклона — арктический и южный. В течение этих дней погода будет существенно меняться, считает специалист.

По словам господина Постриганя, южный циклон из Средиземноморья в ближайшее время придут в Украину. Об этом он рассказал в своем Facebook.

"В ближайшие дни два южных вихря, заряженные энергией и средиземноморской влагой, выскочат прямо на нас. Нынешняя особенность — Средиземное море сейчас на 1-3° теплее нормальных февральских значений, а это дополнительный источник энергии и влаги для атмосферы", — указывает синоптик.

На выходные ожидается приход южного циклона Фото: Facebook

Он добавляет, что сами это вихри "сильно ухудшат у нас погоду". В частности, днем в воскресенье 15 и 16 февраля существенно усложнит погоду: значительный дождь, местами с мокрым снегом, а температура воздуха -3+2°.

"И сразу в его тыловой части поступит морозный воздух из Скандинавии, в ночь на понедельник -5-10°. Неплохо изображена эта закачка холода на 2 карте. Талая и дождевая вода в очередной раз замерзнет, снова будет очень скользко. С самого утра понедельника автодороги и тротуары потребуют обработки противогололедными реагентами", — подчеркивает господин Постригань.

Арктический циклон придет в начале следующей недели Фото: Facebook

На понедельник, 16 февраля, и вторник, 17 февраля, ожидается значительное похолодание. Ночью столбики термометров будут опускаться до 9-14° мороза, днем -2-7°, однако значительных осадков не прогнозируется.

А уже в среду, 18 февраля, Украину ожидает повышение показателей температуры, но предполагается выпадение снега. Эксперт добавляет, что ожидается образование "снежного покрова", а также будут присутствовать "снежная каша и гололедица со слизью".

