До України йдуть два циклони: синоптик розповів, коли очікуються сніг та морози до -14 (фото)

Синоптик Вітлаій Постригань вказує, що протягом 14-18 лютого до українських теренів йдуть два циклони — арктичний та південний. Протягом цих днів погода буде суттєво змінюватися, вважає фахівець.

За словами пана Постриганя, південний циклон з Середземномор'я найближчим часом прийдуть до України. Про це він розповів у своєму Facebook.

"В найближчі дні два південних вихори, заряджені енергією і середземноморською вологою, вискочать прямо на нас. Нинішня особливість – Середземне море зараз на 1-3° тепліше за нормальні лютневі значення, а це додаткове джерело енергії і вологи для атмосфери", — вказує синоптик.

На вихіднхи очікується прихід південного циклону Фото: Facebook

Він додає, що самі це вихори "добряче погіршать у нас погоду". Зокрема, вдень у неділю 15 та 16 лютого суттєво ускладнить погоду: значний дощ, місцями з мокрим снігом, а температура повітря -3+2°.

"І одразу у його тиловій частині надійде морозне повітря зі Скандинавії, в ніч на понеділок -5-10°. Непогано зображене це закачування холоду на 2 карті. Тала і дощова вода вкотре замерзне, знову буде дуже слизько. Із самого ранку понеділка автошляхи і тротуари потребуватимуть обробки протиожеледними реагентами", — підкреслює пан Постригань.

Арктичний циклон прийде на початку наступного тижня Фото: Facebook

На понеділок, 16 лютого, та вівторок, 17 лютого, очікується значне похолодання. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 9-14° морозу, вдень -2-7°, однак значних опадів не прогнозується.

А вже в середу, 18 лютого, Україну очікує підвищення показників температури, але передбачається випадання снігу. Експерт додає, що очікується утворення "снігового покриву", а також будуть присутні "снігова каша та ожеледиця зі слизотою".

Згодом стало відомо, якою буде погода на День закоханих. Потепління в Україні супроводжуватиметься таненням снігу та льоду, тому потрібно бути максимально обережними на вулиці.