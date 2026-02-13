Потепління до +10, мокрий сніг і дощі: якою буде погода на День закоханих

Потепління в Україні супроводжуватиметься таненням снігу та льоду, тому потрібно бути максимально обережними на вулиці. Підвищення температури повітря буде короткочасним — на початку тижня очікується нове похолодання.

День святого Валентина 14 лютого все ж потішить відносним теплом, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 14 лютого

У суботу в Україні пануватиме циклон із центром у Дніпропетровській області. Він принесе дощі на сході, півдні та подекуди в центральних областях України. Також дощі очікуються на заході, а на півночі прогнозується сира хмарна погода, часом із туманом.

Що стосується температури повітря, то вона буде плюсовою. На півдні повітря прогріється до +5 +10 градусів.

У Києві 14 лютого буде теплим, стовпчики термометрів піднімуться до +3.

Синоптикиня попереджає: потепління супроводжується таненням снігу та льоду, падінням з дахів снігових масивів, калюжі, під якими лід, а в горах — небезпека сходження лавин. Тому в такий період потрібно бути максимально обережними на вулиці.

Погода в Україні 15 лютого

15 лютого в Україну попрямує активний циклон, і погодні умови ускладняться. Очікуються мокрий сніг, налипання мокрого снігу, опади сягатимуть сильних значень, пориви вітру — штормових, хуртовини, на півдні та сході України — сильні дощі.

"А потім циклон поскаче на північний схід, а на його місце з 16-17 лютого прийде в Україну похолодання", — прогнозує Діденко, попередивши, що воно буде відчутним, але не таким, як попередні хвилі.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха заспокоїла, що прийдешнє похолодання не буде тривалим, і вже 18 лютого очікується підвищення температури. Однак доведеться пережити не зовсім приємні погодні фокуси 16 і 17 лютого.

"Проходить циклон з південного заходу, виходить через північно-східні області України, далі мандрує до наших північно-східних сусідів, а на нас починає розповсюджуватися холодна повітряна маса з північних широт, тобто з країн Балтії, де буде утворюватися антициклон — спокійне поле, переважно без опадів, але з холодною повітряною масою", — розповіла вона.

