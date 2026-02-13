Потепление до +10, мокрый снег и дожди: какой будет погода на День влюбленных

Потепление в Украине будет сопровождаться таянием снега и льда, поэтому нужно быть максимально осторожными на улице. Повышение температуры воздуха будет кратковременным — в начале неделе ожидается новое похолодание.

День святого Валентина 14 февраля все же побалует относительным теплом, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 14 февраля

В субботу в Украине будет царить циклон с центром в Днепропетровской области. Он принесет дожди на востоке, юге и кое-где в центральных областях Украины. Также дожди ожидаются на западе, а на севере прогнозируется сырая облачная погода, временами с туманом.

Что касается температуры воздуха, то она будет плюсовой. На юге воздух прогреется до +5 +10 градусов.

В Киеве 14 февраля будет теплым, столбики термометров поднимутся до +3.

Синоптик предупреждает: потепление сопровождается таянием снега и льда, падением с крыш снежных массивов, лужи, под которыми лед, а в горах — опасность схождения лавин. Поэтому в такой период нужно быть максимально осторожными на улице.

Погода в Украине 15 февраля

15 февраля в Украину направится активный циклон, и погодные условия осложнятся. Ожидаются мокрый снег, налипание мокрого снега, осадки будут достигать сильных значений, порывы ветра — штормовых, вьюги, на юге и востоке Украины — сильные дожди.

"А потом циклон поскачет на северо-восток, а на его место с 16-17 февраля придет в Украину похолодание", — прогнозирует Диденко, предупредив, что оно будет ощутимым, но не таким, как предыдущие волны.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в успокоила, что грядущее похолодание не будет длительным, и уже 18 февраля ожидается повышение температуры. Однако придется пережить не совсем приятные погодные фокусы 16 и 17 февраля.

"Проходит циклон с юго-запада, выходит через северо-восточные области Украины, дальше путешествует к нашим северо-восточным соседям, а на нас начинает распространяться холодная воздушная масса из северных широт, то есть из стран Балтии, где будет образовываться антициклон — спокойное поле, преимущественно без осадков, но с холодной воздушной массой", — рассказала она

Напомним, сурок Тимка предсказал, когда в Украину придет настоящая весна.

Также сообщалось, когда был последний пик морозов этой зимой.