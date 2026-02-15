Повернення морозів та ожеледиця: де в Україні очікувати -12 (карта)

У другій половині лютого повертаються морози. Після тимчасового потепління погода в Україні погіршиться і стовпчики термометрів знову показуватимуть мінуси.

Про стало відомо з прогнозів сервісу Ventusky.

Погода в Україні в лютому

З 15 лютого в містах України очікується сильна ожеледиця, адже після потепління все почало танути, а морози перетворюють воду на лід, що надто небезпечно як для піхошодів, так і для водіїв.

Зокрема, 17-го лютого в Києві очікується близько 12 градусів морозу.

На сході України буде близько мінус 8.

На заході, зокрема у Львові — мінус 7.

На півдні — мінус 2.

Також в Україні в лютому ще очікуються снігопади.

Погода в Києві 17 лютого

Погода на сході 17 лютого

Погода на заході 17 лютого

Погода на півдні 17 лютого

Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру

Тим часом в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

15 лютого вдень у західних та північних областях значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у Черкаській та Полтавській областях значний дощ та мокрий сніг; на півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, в Карпатах та у південній частині країни пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

А синоптикиня Наталка Діденко попередила, що негоду 15 лютого приніс південний циклон. 16-го лютого циклон поступово залишить нашу територію, опади в Україні послабнуть, мороз посилиться.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Синоптик Віталій Постригань вказує, що протягом 14-18 лютого до українських теренів йдуть два циклони — арктичний та південний.

Використання солі для запобігання замерзанню каналізації — не найкраща ідея, оскільки вона в якості реагенту або сольового розчину може не поліпшити, а, навпаки, негативно вплинути на процес водовідведення.

Крім того, минулий січень став найхолоднішим у всій Європі за останні 16 років.