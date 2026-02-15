Повернення морозів та ожеледиця: де в Україні очікувати -12 (карта)
У другій половині лютого повертаються морози. Після тимчасового потепління погода в Україні погіршиться і стовпчики термометрів знову показуватимуть мінуси.
Про стало відомо з прогнозів сервісу Ventusky.
Погода в Україні в лютому
З 15 лютого в містах України очікується сильна ожеледиця, адже після потепління все почало танути, а морози перетворюють воду на лід, що надто небезпечно як для піхошодів, так і для водіїв.
- Зокрема, 17-го лютого в Києві очікується близько 12 градусів морозу.
- На сході України буде близько мінус 8.
- На заході, зокрема у Львові — мінус 7.
- На півдні — мінус 2.
Також в Україні в лютому ще очікуються снігопади.
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру
Тим часом в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні.
15 лютого вдень у західних та північних областях значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у Черкаській та Полтавській областях значний дощ та мокрий сніг; на півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, в Карпатах та у південній частині країни пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.
А синоптикиня Наталка Діденко попередила, що негоду 15 лютого приніс південний циклон. 16-го лютого циклон поступово залишить нашу територію, опади в Україні послабнуть, мороз посилиться.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Синоптик Віталій Постригань вказує, що протягом 14-18 лютого до українських теренів йдуть два циклони — арктичний та південний.
- Використання солі для запобігання замерзанню каналізації — не найкраща ідея, оскільки вона в якості реагенту або сольового розчину може не поліпшити, а, навпаки, негативно вплинути на процес водовідведення.
Крім того, минулий січень став найхолоднішим у всій Європі за останні 16 років.