На Європу обрушився найхолодніший січень за 16 років: інша частина планети продовжила закипати

В останні кілька тижнів морози стали особливо відчутними і на те є вагома причина — дослідники виявили, що минулий січень став найхолоднішим у всій Європі за останні 16 років.

Служба зі зміни клімату Copernicus (C3S) офіційно підтвердила, що перший місяць 2026 року став найхолоднішим січнем у Європі за останні 16 років. Дані свідчать про те, що в останні тижні місяця Північна півкуля пережила сильні хвилі холоду через "звивисту полярну струменеву течію", яка принесла крижане повітря в Європу і Північну Америку, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені зафіксували, що в Європі було зафіксовано найхолодніший січень із 2010 року — середня температура сягнула лише -2,34°C. Водночас у Південній півкулі ситуація неймовірно відрізнялася: там рекордна спека призвела до лісових пожеж в Австралії, Чилі та Патагонії, а також повеней у Південній Африці та Мозамбіку.

Відео дня

За словами керівника стратегічного напряму з клімату в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) Саманти Берджес, по суті, початок 2026 року став яскравим нагадуванням про те, що кліматична система часом може приносити холод в один регіон і екстремальну спеку в інший.

Спостереження показують, що антропогенний вплив все ще продовжує призводити до довгострокового потепління, нещодавні події наголошують на тому, що стійкість і адаптація до екстремальних умов, які зростають, є ключовими факторами для підготовки суспільства до підвищеного кліматичного ризику в майбутньому.

Цікаво, що в масштабах планети січень 2026 року став п'ятим найтеплішим за всю історію спостережень, а середня температура повітря на поверхні Землі досягла 12,95°C. Для порівняння, це на 0,51°C вище за середній показник за 1991-2020 роки і на 1,47°C вище за доіндустріальні температури.

З іншого боку, в Європі січень видався особливо холодним, а середня температура становила лише -2,34°C, що на 1,63°C нижче за середній показник за 1991-2020 роки. За словами вчених, холоди спостерігалися у Фенноскандії, Країнах Балтії, Східній Європі, зокрема й в Україні, а також у Сибіру, центральній і східній частині США.

Водночас найвищі температури, вищі за середні, спостерігалися в Арктиці, особливо на Канадському Арктичному архіпелазі, у затоці Баффіна, Гренландії та на російському Далекому Сході. Температури, вищі за середні, також було зафіксовано в південній частині Південної Америки, Північній Африці, Центральній Азії та більшій частині Австралії й Антарктиди.

У рамках нового аналізу вчені також розглянули площу морського льоду на Північному і Південному полюсах. Дані вказують на те, що в Арктиці середня площа морського льоду в січні 2026 року була на 6% нижчою за середній показник. У регіональному масштабі концентрація морського льоду була значно нижчою за середню в північній частині Баренцового моря, між Шпіцбергеном і Землею Франца-Йосипа, а також у затоці Баффіна і Лабрадорському морі. Це збігається з більш високими температурами, ніж у середньому в регіонах. В Антарктиді щомісячна площа морського льоду була на 8% нижчою за середній показник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що висадка дерев лише прискорює закипання Землі: чому це відбувається.

Раніше Фокус писав про те, що трапиться із Землею, якщо весь кисень зникне всього на 5 секунд.