На Европу обрушился самый холодный январь за 16 лет: остальная часть планеты продолжила закипать

В последние несколько недель морозы стали особенно ощутимыми и на то есть веская причина — исследователи обнаружили, что прошлый январь стал самым холодным во всей Европе за последние 16 лет.

Служба по изменению климата Copernicus (C3S) официально подтвердила, что первый месяц 2026 года стал самым холодным январем в Европе за последние 16 лет. Данные свидетельствуют о том, что в последние недели месяца Северное полушарие пережило сильные волны холода из-за "извилистого полярного струйного течения", которое принесло ледяной воздух в Европу и Северную Америку, пишет Daily Mail.

Ученые зафиксировали, что в Европе был зафиксирован самый холодный январь с 2010 года — средняя температура достигла всего -2,34°C. В то же время в Южном полушарии ситуация невероятно отличалась: там рекордная жара привела к лесным пожарам в Австралии, Чили и Патагонии, а также наводнениями в Южной Африке и Мозамбике.

По словам руководителя стратегического направления по климату в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Саманты Берджес, по сути, начало 2026 года стало ярким напоминанием о том, что климатическая система порой может приносить холода в один регион и экстремальную жару в другой.

Наблюдения показывают, что антропогенное воздействие все еще продолжает приводить к долгосрочному потеплению, недавние события подчеркивают, что устойчивость и адаптация к возрастающим экстремальным условиям являются ключевыми факторами для подготовки общества к повышенному климатическому риску в будущем.

Любопытно, что в масштабах планеты января 2026 года стала пятым самым теплым за всю историю наблюдений, а средняя температура воздуха на поверхности Земли достигла 12,95°C. Для сравнения, это на 0,51°C выше среднего показателя за 1991–2020 годы и на 1,47°C выше доиндустриальных температур.

С другой стороны, в Европе январь выдался особенно холодным, а средняя температура составила всего -2,34°C, что на 1,63°C ниже среднего показателя за 1991–2020 годы. По словам ученых, холода наблюдались в Фенноскандии, Странах Балтии, Восточной Европе, в том числе и в Украине, а также в Сибири, центральной и восточной части США.

В то же время, самые высокие температуры выше среднего наблюдались в Арктике, особенно на Канадском Арктическом архипелаге, в заливе Баффина, Гренландии и на российском Дальнем Востоке. Температуры выше средних также были зафиксированы в южной части Южной Америки, Северной Африке, Центральной Азии и большей части Австралии и Антарктиды.

В рамках нового анализа ученые также рассмотрели площадь морского льда на Северном и Южном полюсах. Данны указывают на то, что в Арктике средняя площадь морского льда в январе 2026 года была на 6% ниже среднего показателя. В региональном масштабе концентрация морского льда была значительно ниже среднего в северной части Баренцева моря, между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа, а также в заливе Баффина и Лабрадорском море. Это совпадает с более высокими температурами, чем в среднем в регионах. В Антарктиде ежемесячная площадь морского льда была на 8% ниже среднего показателя.

