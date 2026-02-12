Чому не можна засипати сіль у каналізацію в морози: у КМДА попередили про наслідки

Використання солі для запобігання замерзанню каналізації — не найкраща ідея, оскільки вона в якості реагенту або сольового розчину може не поліпшити, а, навпаки, негативно вплинути на процес водовідведення.

Так у Київській державній міській адміністрації прокоментували лайфхак, який останнім часом почали поширювати в соцмережах.

Споживачам нагадали, що внутрішня будинкова каналізаційна мережа функціонує за рахунок самопливу, і якщо правильно експлуатувати систему, то ефективне відведення стоків здійснюється без використання насосів і навіть у зимовий період не залежить від опалення в будівлі, за винятком окремих поодиноких випадків нестандартного проєктування.

Тому замерзання каналізації практично виключено, про що, до речі, раніше заявляли і в КП "Київводоканал". За інформацією комунальників, зовнішні каналізаційні мережі, куди потрапляють стоки з будинку, прокладені нижче рівня промерзання ґрунту. Для київського регіону цей показник становить близько 1,2 м, тому ризик замерзання таких мереж мінімальний.

Відео дня

Фахівці застерігають, що потрапляння стічних вод з високою концентрацією солі на очисні споруди може погано позначитися на процесі очищення. Зокрема, це може призвести до підвищення концентрації натрію хлориду в стоках після очищення.

"Додавання солі в каналізацію не є ефективним і доцільним способом запобігання її замерзанню. Більш дієвим буде дотримання правил експлуатації та недопущення засмічень", — йдеться у зверненні КМДА.

Такі "лайфхаки" гуляли в мережі

Що заборонено викидати в каналізацію і чому:

жир і олія: потрапляючи в мийку, гарячий жир з часом охолоджується, твердне на стінках труб і "цементує" інше дрібне сміття;

потрапляючи в мийку, гарячий жир з часом охолоджується, твердне на стінках труб і "цементує" інше дрібне сміття; харчові залишки: навіть дрібні шматочки їжі, кавова гуща та очищення овочів поступово створюють щільні пробки;

навіть дрібні шматочки їжі, кавова гуща та очищення овочів поступово створюють щільні пробки; волосся і шерсть: це головні вороги зливу у ванній. Вони сплутуються, чіпляються за нерівності труб і затримують бруд;

це головні вороги зливу у ванній. Вони сплутуються, чіпляються за нерівності труб і затримують бруд; наповнювач для котячого туалету : глиняний (бентонітовий) під час контакту з водою перетворюється на в'язку, важку масу, схожу на пластилін або бетон, яка миттєво осідає в коліні унітазу або на вигинах труб. Деревний зовні схожий на тирсу, утім у великій кількості розбухає, збільшуючись в об'ємі в кілька разів, що створює щільний корок;

: глиняний (бентонітовий) під час контакту з водою перетворюється на в'язку, важку масу, схожу на пластилін або бетон, яка миттєво осідає в коліні унітазу або на вигинах труб. Деревний зовні схожий на тирсу, утім у великій кількості розбухає, збільшуючись в об'ємі в кілька разів, що створює щільний корок; презервативи: виготовлені з латексу або поліуретану, що не розкладаються у воді, потрапляючи в трубу, можуть наповнюватися водою або повітрям, роздуватися і працювати як "корок";

виготовлені з латексу або поліуретану, що не розкладаються у воді, потрапляючи в трубу, можуть наповнюватися водою або повітрям, роздуватися і працювати як "корок"; засоби гігієни : вологі серветки (навіть розчинні), підгузки, ватяні диски та палички не розчиняються у воді й миттєво блокують систему;

: вологі серветки (навіть розчинні), підгузки, ватяні диски та палички не розчиняються у воді й миттєво блокують систему; надлишок туалетного паперу: велика кількість паперу, особливо щільного, може не встигнути розмокнути і теж закупорити трубопровід;

велика кількість паперу, особливо щільного, може не встигнути розмокнути і теж закупорити трубопровід; будівельне сміття: змив піску, цементу або шпаклівки після ремонту — гарантований спосіб "вбити" каналізацію, оскільки ці суміші осідають на дні труб.

Нагадаємо, у Черкасах комунальники дістали з каналізаційної труби килим, який заблокував роботу системи водовідведення. На витяг стороннього габаритного предмета співробітникам водоканалу довелося докласти чимало зусиль.

Також повідомлялося, що в Полтаві після новорічних свят каналізація забилася залишками продуктів, зокрема салатом "Олів'є".