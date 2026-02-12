Почему нельзя засыпать соль в канализацию в морозы: в КГГА предупредили о последствиях

Использование соли для предотвращения замерзания канализации — не лучшая идея, поскольку она в качестве реагента или солевого раствора может не улучшить, а, наоборот, негативно повлиять на процесс водоотведения.

Так в Киевской государственной городской администрации прокомментировали лайфхак, который в последнее время начали распространять в соцсетях.

Потребителям напомнили, что внутренняя домовая канализационная сеть функционирует за счет самотека, и если правильно эксплуатировать систему, то эффективный отвод стоков осуществляется без использования насосов и даже в зимний период не зависит от отопления в здании, за исключением отдельных единичных случаев нестандартного проектирования).

Поэтому замерзание канализации практически исключено, о чем, кстати, ранее заявляли и в КП "Киевводоканал". По информации коммунальщиков, наружные канализационные сети, куда попадают стоки из дома, проложены ниже уровня промерзания грунта. Для киевского региона этот показатель составляет около 1,2 м, поэтому риск замерзания таких сетей минимальный.

Специалисты предостерегают, что попадание сточных вод с высокой концентрацией соли на очистные сооружения может плохо сказаться процессе очистки. В частности, это может привести к повышению концентрации натрия хлорида в стоках после очистки.

"Добавление соли в канализацию не является эффективным и целесообразным способом предотвращения ее замерзания. Более действенным будет соблюдение правил эксплуатации и недопущение засоров", — говорится в обращении КГГА.

Что запрещено выбрасывать в канализацию и почему:

жир и масло: попадая в мойку, горячий жир со временем охлаждается, затвердевает на стенках труб и "цементирует" другой мелкий мусор;

попадая в мойку, горячий жир со временем охлаждается, затвердевает на стенках труб и "цементирует" другой мелкий мусор; пищевые остатки: даже мелкие кусочки пищи, кофейная гуща и очистки овощей постепенно создают плотные пробки;

даже мелкие кусочки пищи, кофейная гуща и очистки овощей постепенно создают плотные пробки; волосы и шерсть: это главные враги ливней в ванной. Они спутываются, цепляются за неровности труб и задерживают грязь;

это главные враги ливней в ванной. Они спутываются, цепляются за неровности труб и задерживают грязь; наполнитель для кошачьего туалета : глиняный (бентонитовый) при контакте с водой превращается в вязку, тяжелую массу, похожую на пластилин или бетон, которая мгновенно оседает в колене унитаза или на изгибах труб. Древесный наружно похож на опилки, впрочем в большом количестве разбухает, увеличиваясь в объеме в несколько раз, что создает плотную пробку;

: глиняный (бентонитовый) при контакте с водой превращается в вязку, тяжелую массу, похожую на пластилин или бетон, которая мгновенно оседает в колене унитаза или на изгибах труб. Древесный наружно похож на опилки, впрочем в большом количестве разбухает, увеличиваясь в объеме в несколько раз, что создает плотную пробку; презервативы: изготовленные из латекса или полиуретана, которые не разлагаются в воде, попадая в трубу, могут наполняться водой или воздухом, раздуваться и работать как "пробка";

изготовленные из латекса или полиуретана, которые не разлагаются в воде, попадая в трубу, могут наполняться водой или воздухом, раздуваться и работать как "пробка"; средства гигиены : влажные салфетки (даже растворимые), подгузники, ватные диски и палочки не растворяются в воде и мгновенно блокируют систему;

: влажные салфетки (даже растворимые), подгузники, ватные диски и палочки не растворяются в воде и мгновенно блокируют систему; избыток туалетной бумаги: большое количество бумаги, особенно плотной, может не успеть размокнуть и тоже закупорить трубопровод;

большое количество бумаги, особенно плотной, может не успеть размокнуть и тоже закупорить трубопровод; строительный мусор: смыв песка, цемента или шпатлевки после ремонта – гарантированный способ "убить" канализацию, поскольку эти смеси оседают на дне труб.

Напомним, в Черкассах коммунальщики достали из канализационной трубы ковер, который заблокировал работу системы водоотвода. На извлечение постороннего габаритного предмета сотрудникам водоканала пришлось приложить немало усилий.

Также сообщалось, что в Полтаве после новогодних праздников канализация забилась остатками продуктов, в том числе салатом "Оливье".