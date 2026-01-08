"Салатный террор" в трубах Полтавы: после праздников местная канализация страдает от пищевых отходов

После новогодних праздников канализационные сети Полтавы работают в критическом режиме — количество аварий растет почти ежедневно. Коммунальщики фиксируют массовые засорения из-за пищевых отходов, которые горожане сливают в канализацию вместо того, чтобы выбрасывать их в мусорник.

Как стало известно из публикации КП "Полтававодоканал" в Facebook, только за одни сутки в городе произошло еще восемь новых аварий на сетях водоотведения. Если накануне аварийные службы имели 19 заявок на прочистку канализации, то уже на следующее утро их количество возросло до 27.

В предприятии отмечают, что после праздников в соцсетях распространилась тревожная практика — некоторые жители, среди которых и известные блогеры, демонстрируют, как избавляются от остатков новогодних блюд через унитаз. Речь идет о салатах, объедках и жирных пищевых отходах, которые массово попадают в канализацию и вызывают серьезные пробки в трубах.

Специалисты объясняют, что жир и плотная пища быстро затвердевают в трубах, образуя пробки, которые невозможно ликвидировать бытовыми средствами. Такие засорения фактически "парализуют" участки сети и приводят к подтоплениям. Больше всего от этого страдают жители первых этажей, в квартиры которых могут попадать канализационные стоки.

Из-за постоянных вызовов аварийные бригады работают на пределе возможностей. Более того, коммунальщики вынуждены круглосуточно выезжать на ликвидацию последствий засоров вместо выполнения плановых ремонтов и обслуживания городских сетей.

"Унитаз — это не магический портал, где мусор исчезает бесследно. Это сложная система, которую вы собственноручно разрушаете ежедневно, это в первую очередь нагрузка на очистные сооружения. Наш город — это живой организм. Канализационная сеть рассчитана на жидкие отходы", — объясняют в "Полтававодоканале".

Также коммунальное предприятие обратилось к публичным лицам и блогерам с призывом ответственно относиться к собственному контенту.

"Быть "лидером мнений" — это не только собирать ругательства, но и нести ответственность за то, что вы транслируете людям. Давайте уважать труд работников Водоканала и спокойствие своих соседей", — говорится в заметке.

Зато полтавчан в водоканале призывают не превращать унитаз в помойку и напоминают: вынести испорченную еду в контейнер занимает несколько минут, тогда как ликвидация одной аварии на сетях может длиться целые сутки.

