"Салатний терор" у трубах Полтави: після свят місцева каналізація потерпає від харчових відходів

Після новорічних свят каналізаційні мережі Полтави працюють у критичному режимі — кількість аварій зростає майже щодня. Комунальники фіксують масові засмічення через харчові відходи, які містяни зливають у каналізацію замість того, щоб викидати їх у смітник.

Як стало відомо з публікації КП "Полтававодоканал" у Facebook, лише за одну добу в місті сталося ще вісім нових аварій на мережах водовідведення. Якщо напередодні аварійні служби мали 19 заявок на прочищення каналізації, то вже наступного ранку їх кількість зросла до 27.

У підприємстві зазначають, що після свят у соцмережах поширилася тривожна практика — деякі мешканці, серед яких і відомі блогери, демонструють, як позбавляються залишків новорічних страв через унітаз. Йдеться про салати, недоїдки та жирні харчові відходи, які масово потрапляють у каналізацію й спричиняють серйозні затори в трубах.

Фахівці пояснюють, що жир і щільна їжа швидко тверднуть у трубах, утворюючи пробки, які неможливо ліквідувати побутовими засобами. Такі засмічення фактично "паралізують" ділянки мережі та призводять до підтоплень. Найбільше від цього потерпають мешканці перших поверхів, у квартири яких можуть потрапляти каналізаційні стоки.

Через постійні виклики аварійні бригади працюють на межі можливостей. Ба більше, комунальники змушені цілодобово виїжджати на ліквідацію наслідків засмічень замість виконання планових ремонтів та обслуговування міських мереж.

"Унітаз — це не магічний портал, де сміття зникає безслідно. Це складна система, яку ви власноруч руйнуєте щодня.Це в першу чергу навантаження на очисні споруди. Наше місто — це живий організм. Каналізаційна мережа розрахована на рідкі відходи", — пояснюють у "Полтававодоканалі".

Також комунальне підприємство звернулося до публічних осіб і блогерів із закликом відповідально ставитися до власного контенту.

"Бути "лідером думок" — це не лише збирати лайки, а й нести відповідальність за те, що ви транслюєте людям. Давайте поважати працю працівників Водоканалу та спокій своїх сусідів", — йдеться в дописі.

Натомість полтавців у водоканалі закликають не перетворювати унітаз на смітник і нагадують: винести зіпсовану їжу до контейнера займає кілька хвилин, тоді як ліквідація однієї аварії на мережах може тривати цілу добу.

