Робота мрії: жінка змінила офіс на каналізацію та вдвічі збільшила свій дохід (фото)

28-річна Сара Томпсон з Великобританії кардинально змінила кар'єру, перейшовши з офісної роботи на посаду інженера з каналізації. Завдяки цьому рішенню її річний дохід зріс з 19 тисяч до 40 тисяч фунтів стерлінгів.

Related video

Як повідомляє The Sun, колишня співробітниця кол-центру працювала в офісі шість років.

Сарі подобалася її офісна робота Фото: Скриншот

У жовтні 2022 року вона прийняла пропозицію рідних пройти навчання у сімейному бізнесі з обслуговування каналізаційних систем.

Зять Сари шукав нового співробітника для своєї компанії Фото: Скриншот

"Чесно кажучи, це найкраще, що я коли-небудь робила", — розповіла Сара.

Нова робота Фото: Скриншот

Тепер її робочі обов'язки включають очищення дахів від пташиного посліду, видалення жирових відкладень з промислових резервуарів та інспекцію каналізаційних систем за допомогою спеціальних камер.

Вона проводить свій час, засовуючи камери в каналізацію Фото: Скриншот

"Робота справді цікава. Я навчилася керувати різними типами транспортних засобів і працювати з важким обладнанням", — додала вона.

Підвищення доходу дозволило Сари купити власне житло вартістю 350 тисяч фунтів стерлінгів (19 млн 546 тисяч грн). Вона також відзначає покращення фізичної форми завдяки активній роботі на відкритому повітрі.

Завдяки переходу дохід Сари збільшився більш ніж удвічі Фото: Скриншот

"Я хочу, щоб усі жінки та дівчата знали, що можуть працювати на роботах, які традиційно вважаються чоловічими", — підкреслила Сара.

Нагадаємо, що у Великій Британії спостерігається зростання популярності технічних спеціальностей серед жінок. За останні роки частка жінок у таких професіях, як сантехніка та електрика, збільшилася на 15%.

Як повідомляв Фокус, у Тернопільській області в каналізації знайшли тисячі євро.

Фокус також писав, що блогерка скупалася у стічних водах і стала зіркою мережі.