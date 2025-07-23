Ванна з бульбашками: блогерка скупалася у стічних водах і стала зіркою мережі (відео)

Блогерка з Кейптауна Мішель Скай Гейворд потрапила в заголовки світових ЗМІ після того, як скупалася в брудній воді неподалік від каналізаційної труби, навіть не підозрюючи, що це за піна плаває навколо неї.

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Ролик, який дівчина опублікувала ще 8 липня, став вірусним. У ньому вона плаває в далеко не чистій воді, а на її обличчі залишається брудний слід від піни, якої багато навколо неї.

"Мені так весело, що я буквально навіть не відчуваю холоду", — каже вона, плескаючись на березі Атлантичного океану.

Гейворд потім вигукнула і розсміялася, коли їй до рота потрапила вода. "Це солоне", — сказала вона

У коментарях підписники поцікавилися, чи знає вона, що пропливла крізь неочищені стічні води.

"Сподіваюся, вона знає, що ця піна з найближчої каналізаційної труби", "Хто-небудь може сказати їй, що це за вода? Стічна вода!", "Ця піна — л**но", — пишуть під відео.

У другій частині ролика Мішель позує вже одягненою і читає коментарі. Вона приголомшена і прикриває рот рукою, широко розкривши очі від подиву.

"Боюся, я зробила жахливу помилку. #fail #coldplunge #capetown", — йдеться у підписі.

Ця історія мала такий резонанс, що за два тижні, 23 липня, дівчина записала нове відео, в якому спростувала низку поширених ЗМІ неточностей, а також щиро здивувалася, що опинилася в трендах соцмереж.

Вона заявила, що є не американською туристкою, а місцевою мешканкою Кейптауна, і що вона не захворіла після такого купання, а навпаки, її імунна система стала міцнішою.

Мішель додала, що купається в океані хоча б раз на тиждень, а того дня почувалася ніби у ванній із бульбашками.

Блогерка зізналася, що її буквально засипали запитаннями, а також похвалилася, що її шкіра після такої "ванни" має просто ідеальний вигляд.

Раніше Фокус писав, що жінка впустила GoPro камеру на дно океану, і зняте налякало людей.

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