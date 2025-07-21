Пов'язана з "Богом війни": дівчина розповіла про свій незвичайний родовід (відео)

29-річна блогерка Леоні фон Унгерн-Штернберг зізналася, що є прямим нащадком одного з найпохмуріших і неоднозначних воєначальників XX століття — Романа фон Унгерн-Штернберга, відомого як "Божевільний барон".

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У вірусному ролику, опублікованому в TikTok, уродженка Німеччини, яка нині проживає в Іспанії, розмірковує про свою "складну і дивну" сімейну історію. Відео зібрало понад 1,3 мільйона переглядів, викликавши шквал відгуків.

Роман фон Унгерн-Штернберг був російським військовим, який у роки Громадянської війни прославився жорстокістю, містицизмом і антикомуністичними поглядами. У 1921 році він ненадовго захопив владу в Монголії, вигнавши китайські війська, і проголосив себе рятівником буддистського світу. За свою фанатичну жорстокість він отримав прізвиська "Божевільний барон" і "Бог війни".

Леоні каже, що з дитинства знала про своє коріння, але не одразу наважилася публічно говорити про темний бік історії родини.

"Бувши родичем настільки сумнозвісної людини, я постійно лавірую між особистим інтересом, громадською думкою та історичними нюансами. Я не обирала свій родовід, але обрала його досліджувати. Я не прославляю свого предка, а прагну зрозуміти й почати розмову про те, як ми пам'ятаємо історію", — розповіла вона.

Дівчина зазначає, що не планує очистити ім'я свого предка Фото: Instagram

У соцмережах на заяву Леоні відреагували бурхливо.

"Бачити нащадка Божевільного барона в TikTok — це як у маренні", "Ніколи б не подумав, що зіткнуся зі Штернбергом у TikTok", "Божевільний барон був кровожерливим божевільним. Той, хто робить із нього героя, потребує допомоги", — писали вони.

Сама Леоні, яка навчається зараз на магістра у сфері геополітики та міжнародної торгівлі, підкреслює: її мета — не реабілітація предка, а усвідомлена і чесна розмова про складне минуле.

"Я тут не для того, щоб захищати минуле, а для того, щоб вчитися, ставити запитання і ділитися своїм поглядом на історію, про яку багато хто не знає", — зазначає вона.

Раніше Фокус повідомляв, що популярний блогер кинув сина з обриву, щоб навчити сміливості. Гарретт Джі викликав бурхливу реакцію в соцмережах після того, як опублікував відео, де він скидає семирічного хлопчика зі скелі в озеро.

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