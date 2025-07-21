Связана с "Богом войны": девушка рассказала о своей необычной родословной (видео)

29-летняя блогерша Леони фон Унгерн-Штернберг призналась, что является прямым потомком одного из самых мрачных и неоднозначных военачальников XX века — Романа фон Унгерн-Штернберга, известного как "Безумный барон".

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В вирусном ролике, опубликованном в TikTok, уроженка Германии, ныне проживающая в Испании, размышляет о своей "сложной и странной" семейной истории. Видео собрало более 1,3 миллиона просмотров, вызвав шквал откликов.

Роман фон Унгерн-Штернберг был русским военным, который в годы Гражданской войны прославился жестокостью, мистицизмом и антикоммунистическими взглядами. В 1921 году он ненадолго захватил власть в Монголии, изгнав китайские войска, и провозгласил себя спасителем буддистского мира. За свою фанатичную жестокость он получил прозвища "Безумный барон" и "Бог войны".

Леони говорит, что с детства знала о своих корнях, но не сразу решилась публично говорить о темной стороне истории семьи.

"Будучи родственником столь печально известного человека, я постоянно лавирую между личным интересом, общественным мнением и историческими нюансами. Я не выбирала свою родословную, но выбрала ее исследовать. Я не прославляю своего предка, а стремлюсь понять и начать разговор о том, как мы помним историю", — рассказала она.

Девушка отмечает, что не планирует очистить имя своего предка Фото: Instagram

В соцсетях на заявление Леони отреагировали бурно.

"Видеть потомка Безумного барона в TikTok — это как в бреду", "Никогда бы не подумал, что столкнусь с Штернбергом в TikTok", "Безумный барон был кровожадным безумцем. Любой, кто делает из него героя, нуждается в помощи", — писали они.

Сама Леони, обучающаяся сейчас на магистра в сфере геополитики и международной торговли, подчеркивает: ее цель — не реабилитация предка, а осознанный и честный разговор о сложном прошлом.

"Я здесь не для того, чтобы защищать прошлое, а для того, чтобы учиться, задавать вопросы и делиться своим взглядом на историю, о которой многие не знают", — отмечает она.

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