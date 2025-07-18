Девушка показала маленький трюк, который делает дом в 10 раз дороже на вид (видео)

Любители домашнего уюта и красивых интерьеров открыли для себя новый способ украсить гостиную, не тратя ни копейки. Всё, что нужно, — это Smart TV и YouTube.

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Один из самых популярных вариантов меленького трюка в TikTok показала пользовательница Лара Джоанна Джарвис, опубликовав ролик о том, как она включила на своем телевизоре "телеарты" в рамке.

Этот простой прием позволяет создать иллюзию дорогого настенного искусства прямо на экране телевизора.

"Если у вас нет эстетичного телевизора, вот бесплатный способ его "установить". Это милое чудо! Просто трюк делает дом в 10 раз дороже", — сказала она в видео.

Лара также подчеркнула, что можно менять рамки и изображения в зависимости от настроения и сезона.

Суть трюка — включить на телевизоре видеозаставки с картинами известных художников или атмосферными сценами, превращая его в эффектную арт-инсталляцию. Такой прием напоминает "Art Mode" от Samsung, но не требует покупки дорогой модели. Люди могут выбирать из огромного ассортимента видео: от шедевров Ван Гога и Моне до зимних пейзажей с рождественским декором, полевых цветов и живописных закатов.

Пользователи в комментариях восхищаются находкой.

"Это так мило!", "Гениально!", "Теперь мой телевизор выглядит как в журнале по интерьеру", — писали они.

Многие признались, что регулярно включают заставки с фоном в виде дождя, джаза или треска камина для создания расслабляющей атмосферы.

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