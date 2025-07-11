Десятки лет стояла на пианино: случайная находка обогатила семью почти на $1 млн

Французская семья случайно обнаружила у себя дома оригинальную скульптуру Огюста Родена, которая десятилетиями стояла у них на пианино.

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История началась с обычного семейного визита в аукционный дом. Об этом пишет CNN.

В конце прошлого года владелец дома показал небольшую мраморную скульптуру оценщику Эмерику Руйяку. Фигура стояла на пианино в семейной гостиной, воспринималась скорее как декоративный элемент и передавалась из поколения в поколение.

Оценщик сразу заподозрил, что перед ним не копия, а нечто большее. Он передал скульптуру на экспертизу в Комитет Родена, авторитетную организацию, определяющую подлинность произведений знаменитого французского скульптора. Соучредитель комитета Жером Ле Блэй сразу распознал в находке подлинник.

"Я быстро понял, что это настоящая скульптура. У меня не было ни малейших сомнений", — рассказал он.

Внизу небольшой скульптуры стоит подпись Родена Фото: Rouillac Auctioneers

Издание отмечает, что скульптура "Уныние" (фр. La Douleur) — одна из версий женской фигуры, предназначенной для масштабной композиции "Врата ада", над которой Роден работал десятилетиями, но так и не завершил. Несмотря на компактные размеры (всего 30 см в высоту), эта работа — пример виртуозного исполнения и тонкой мраморной проработки, характерной для более позднего периода творчества мастера, когда он все больше сосредотачивался на малых формах.

Аукционный дом Rouillac оценил скульптуру в диапазоне от 578 000 до 810 000 долларов, однако итоговая цена оказалась значительно выше — почти миллион. Победителем торгов стал анонимный коллекционер.

По данным Комитета Родена, эта версия "Уныния" была продана на аукционе в 1906 году, после чего бесследно исчезла. Ее судьба оставалась неизвестной до момента пока французская семья не сообщила о находке.

"Мраморные скульптуры Родена в частных коллекциях — настоящая редкость. Большинство таких работ хранятся в парижском Музее Родена или других крупнейших музеях мира", — отметил Ле Блэй.

Он также добавил, что у этой скульптуры "есть особая магия". По его словам, она будто бы пережила столетие в тишине, чтобы снова заявить о себе миру. Семья, сделавшая открытие, предпочла остаться анонимной, но, по словам представителей аукционного дома, они были потрясены и счастливы узнать об истинной ценности семейной реликвии.

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