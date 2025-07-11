Десятки років стояла на піаніно: випадкова знахідка збагатила сім'ю майже на $1 млн

Французька сім'я випадково виявила у себе вдома оригінальну скульптуру Огюста Родена, яка десятиліттями стояла у них на піаніно.

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Історія почалася зі звичайного сімейного візиту до аукціонного дому. Про це пише CNN.

Наприкінці минулого року власник будинку показав невелику мармурову скульптуру оцінювачу Емеріку Руйяку. Фігура стояла на піаніно в сімейній вітальні, сприймалася радше як декоративний елемент і передавалася з покоління в покоління.

Оцінювач одразу запідозрив, що перед ним не копія, а щось більше. Він передав скульптуру на експертизу в Комітет Родена, авторитетну організацію, що визначає справжність творів знаменитого французького скульптора. Співзасновник комітету Жером Ле Блей відразу розпізнав у знахідці оригінал.

"Я швидко зрозумів, що це справжня скульптура. У мене не було ні найменших сумнівів", — розповів він.

Внизу невеликої скульптури стоїть підпис Родена Фото: Rouillac Auctioneers

Видання зазначає, що скульптура "Смуток" (фр. La Douleur) — одна з версій жіночої фігури, призначеної для масштабної композиції "Врата пекла", над якою Роден працював десятиліттями, але так і не завершив. Попри компактні розміри (всього 30 см заввишки), ця робота — приклад віртуозного виконання і тонкого мармурового опрацювання, характерного для пізнішого періоду творчості майстра, коли він дедалі більше зосереджувався на малих формах.

Аукціонний дім Rouillac оцінив скульптуру в діапазоні від 578 000 до 810 000 доларів, однак підсумкова ціна виявилася значно вищою — майже мільйон. Переможцем торгів став анонімний колекціонер.

За даними Комітету Родена, цю версію "Смутку" продали на аукціоні 1906 року, після чого вона безслідно зникла. Її доля залишалася невідомою до моменту, поки французька сім'я не повідомила про знахідку.

"Мармурові скульптури Родена в приватних колекціях — справжня рідкість. Більшість таких робіт зберігаються в паризькому Музеї Родена або інших найбільших музеях світу", — зазначив Ле Блей.

Він також додав, що у цієї скульптури "є особлива магія". За його словами, вона нібито пережила століття в тиші, щоб знову заявити про себе світу. Сім'я, яка зробила відкриття, вважала за краще залишитися анонімною, але, за словами представників аукціонного дому, вони були приголомшені і щасливі дізнатися про справжню цінність сімейної реліквії.

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