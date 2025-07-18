Дівчина показала маленький трюк, який робить будинок у 10 разів дорожчим на вигляд (відео)

Любителі домашнього затишку і красивих інтер'єрів відкрили для себе новий спосіб прикрасити вітальню, не витрачаючи жодної копійки. Усе, що потрібно, — це Smart TV і YouTube.

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Один із найпопулярніших варіантів дрібненького трюку в TikTok показала користувачка Лара Джоанна Джарвіс, опублікувавши ролик про те, як вона увімкнула на своєму телевізорі "телеарти" в рамці.

Цей простий прийом дає змогу створити ілюзію дорогого настінного мистецтва просто на екрані телевізора.

"Якщо у вас немає естетичного телевізора, ось безплатний спосіб його "встановити". Це миле диво! Просто трюк робить будинок у 10 разів дорожчим", — сказала вона у відео.

Лара також наголосила, що можна змінювати рамки та зображення залежно від настрою та сезону.

Суть трюку — увімкнути на телевізорі відеозаставки з картинами відомих художників або атмосферними сценами, перетворюючи його на ефектну артінсталяцію. Такий прийом нагадує "Art Mode" від Samsung, але не вимагає купівлі дорогої моделі. Люди можуть обирати з величезного асортименту відео: від шедеврів Ван Гога і Моне до зимових пейзажів з різдвяним декором, польових квітів і мальовничих заходів сонця.

Користувачі в коментарях захоплюються знахідкою.

"Це так мило!", "Геніально!", "Тепер мій телевізор має вигляд як у журналі з інтер'єру", — писали вони.

Багато хто зізнався, що регулярно вмикають заставки з фоном у вигляді дощу, джазу або тріску каміна для створення розслаблюючої атмосфери.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка понад рік отримує тонни чужих посилок. Мешканка Сан-Хосе (США) несподівано стала "пунктом повернення" для товарів з Amazon. Її будинок завалений коробками, і посилки продовжують приходити.

Також стало відомо, що випадкова знахідка збагатила сім'ю майже на $1 млн. Мешканці Франції випадково виявили у себе вдома оригінальну скульптуру Огюста Родена, яка десятиліттями стояла у них на піаніно.