Ванна с пузырьками: блогер искупалась в сточных водах и стала звездой сети (видео)

Блогер из Кейптауна Мишель Скай Хейворд попала в заголовки мировых СМИ после того, как искупалась в грязной воде недалеко от канализационной трубы, даже не подозревая, что это за пена плавает вокруг нее.

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Ролик, который девушка опубликовала еще 8 июля, стал вирусным. В нем она плавает в далеко не чистой воде, а на ее лице остается грязный след от пены, которой много вокруг нее.

"Мне так весело, что я буквально даже не чувствую холода", – говорит она, плескаясь на берегу Атлантического океана.

Хейворд затем воскликнула и рассмеялась, когда ей в рот попала вода. "Это соленое", — сказала она

В комментариях подписчики поинтересовались, знает ли она, что проплыла сквозь неочищенные сточные воды.

"Надеюсь, она знает, что эта пена из ближайшей канализационной трубы", "Кто-нибудь может сказать ей, что это за вода? Сточная вода!", "Эта пена — д***мо", – пишут под видео.

Во второй части ролика Мишель позирует уже одетой и читающей комментарии. Она ошеломлена и прикрывает рот рукой, широко раскрыв глаза от удивления.

"Боюсь, я совершила ужасную ошибку. #fail #coldplunge #capetown", — гласила подпись.

Эта история имела такой резонанс, что спустя две недели, 23 июля, девушка записала новое видео, в котором опровергла ряд распространенных СМИ неточностей, а также искренне удивилась, что оказалась в трендах соцсетей.

Она заявила, что является не американской туристкой, а местной жительницей Кейптауна, и что она не заболела после такого купания, а напротив, ее иммунная система стала крепче.

Мишель добавила, что купается в океане хотя бы раз в неделю, а в тот день чувствовала себя будто в ванной с пузырьками.

Блогер призналась, что ее буквально засыпали вопросами, а также похвасталась, что ее кожа после приема подобной "ванны" выглядит просто идеально.

Ранее Фокус писал, что женщина уронила GoPro камеру на дно океана, и снятое напугало людей.

Мы также рассказывали, что девушка рассказала о своей необычной родословной.