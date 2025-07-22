Женщина уронила GoPro камеру на дно океана: увиденное на видео напугало людей (видео)

Блогер и яхтсменка из США Алексис Вестленд решила опустить свою GoPro камеру на дно океана вблизи Марина-дель-Рей в Лос-Анджелесе. Кадры с океаническим дном и жизнью под водой с различными звуками заставили пользователей интернета насторожиться от увиденного.

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Женщина рассказывает, что направлялась на тренировку, но потом сделала небольшую паузу, чтобы снять эти кадры в далеком 2016-м, напоминает историю тех кадров издание LADBible.

Блогер не указала точные координаты, где именно она сняла подводную жизнь вблизи Лос-Анджелеса. Видео уже имеет 233 тысячи просмотров, и многие из зрителей признались, что испытали настоящий ужас во время просмотра.

В то же время на кадрах можно заметить, как камера постепенно опускается сквозь зеленоватый цвет воды на самое дно. Среди звуков, записанных на видео, слышно как GoPro медленно передвигается песок под действием течения, хотя визуально ничего особенного не происходит, кроме морских звуков.

По словам Алексис, камера пролежала на дне "несколько часов", хотя сам ролик длится 12 минут, но за это время не появляется ни одного морского существа. В подписи к видео женщина отмечает, что все время слышно "отчетливое гудение", которое не исчезло даже после того, как она отошла от места, где снимала эти кадры.

"Интересно, что это могло быть?" — написала она.

Реакция пользователей

В комментариях под роликом, зрители заявили, что чувствовали тревогу и ощущение того, что сейчас что-то произойдет. Больше всего юзеры отметили следующие реплики:

"Это видео вызывает у меня тревогу. У кого-то еще такое было?";

"Я боюсь океана. Даже мысль о нем меня пугает. Но я все равно посмотрел это и напугал себя еще больше";

"Это видео — как симулятор: тебя сбросили в океан, лодка уехала — и ты остался умирать";

"Посмотрите на течение! Достаточно сильное, чтобы крутить камеру, как перекати-поле."

"Эта пустота мутной воды — самое страшное. Просто ждешь, когда что-то уродливое появится."

Ранее Фокус сообщал, как создали детальную карту морского дна крупнейшего каньона в Тихом океане. Новое сканирование настолько подробное, что изучив снимки, можно заметить на дне тихоокеанского побережья даже отдельного краба.

Впоследствии стало известно о стране, которая исчезнет первой из-за повышения уровня океана. Люди здесь сосуществуют без тюрем и армии, однако она может быть стерта с лица Земли, если уровень океана хоть немного повысится.