Жінка впустила GoPro камеру на дно океану: побачене на відео налякало людей (відео)

Блогерка та яхтсменка зі США Алексіс Вестленд вирішила опустити свою GoPro камеру на дно океану поблизу Маріна-дель-Рей у Лос-Анджелесі. Кадри з океанічним дном та життям під водою з різноманітними звуками змусили юзерів інтернету насторожитися від побаченого.

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Жінка розповідає, що прямувала на тренування, але потім зробила невелику паузу, аби зафільмувати ці кадри в далекому 2016-му, нагадує історію тих кадрів видання LADBible.

Блогерка не вказала точні координати, де саме вона зняла підводне життя поблизу Лос-Анджелеса. Відео вже має 233 тисячі переглядів, і багато хто з гглядачів зізнався, що відчули справжній жах під час перегляду.

Водночас на кадрах можна помітити, як камера поступово опускається крізь зеленуватий колір води на саме дно. Серед звуків, записаних на відео, чутно як GoPro повільно пересувається пісок під дією течії, хоча візуально нічого особливого не стається, окрім морських звуків.

За словами Алексіс, камера пролежала на дні "кілька годин", хоча сам ролик триває 12 хвилин, але за цей час не з’являється жодної морської істоти. У підписі до відео жінка зазначає, що весь час чути "виразне гудіння", яке не зникло навіть після того, як вона відійшла від місця, де знімала ці кадри.

"Цікаво, що це могло бути?" — написала вона.

Реакція користувачів

У коментарях під роликом, глядачі заявили, що відчували тривогу та відчуття того, що зараз щось станеться. Найбільше юзери відзначили наступні репліки:

"Це відео викликає в мене тривогу. У когось ще таке було?";

"Я боюся океану. Навіть думка про нього мене лякає. Але я все одно подивився це й налякав себе ще більше";

"Це відео — як симулятор: тебе скинули в океан, човен поїхав — і ти залишився помирати";

"Подивіться на течію! Досить сильна, щоб крутити камеру, як перекотиполе."

"Оця порожнеча мутної води — найстрашніше. Просто чекаєш, коли щось потворне з’явиться."

Раніше Фокус повідомляв, як створили детальну карту морського дна найбільшого каньйону в Тихому океані. Нове сканування настільки докладне, що вивчивши знімки, можна помітити на дні тихоокеанського узбережжя навіть окремого краба.

Згодом стало відомо про країну, яка зникне першою через підвищення рівня океану. Люди тут співіснують без в'язниць та армії, проте вона може бути стерта з лиця Землі, якщо рівень океану хоч трохи підвищиться.