Работа мечты: женщина сменила офис на канализацию и вдвое увеличила свой доход (фото)

28-летняя Сара Томпсон из Великобритании кардинально сменила карьеру, перейдя с офисной работы на должность инженера по канализации. Благодаря этому решению ее годовой доход вырос с 19 тысяч до 40 тысяч фунтов стерлингов.

Related video

Как сообщает The Sun, бывшая сотрудница колл-центра работала в офисе шесть лет.

Саре нравилась ее офисная работа Фото: Скриншот

В октябре 2022 года она приняла предложение родных пройти обучение в семейном бизнесе по обслуживанию канализационных систем.

Зять Сары искал нового сотрудника для своей компании Фото: Скриншот

"Честно говоря, это лучшее, что я когда-либо делала", — рассказала Сара.

Новая работа Фото: Скриншот

Теперь ее рабочие обязанности включают очистку крыш от птичьего помета, удаление жировых отложений из промышленных резервуаров и инспекцию канализационных систем с помощью специальных камер.

Она проводит свое время, засовывая камеры в канализацию Фото: Скриншот

"Работа действительно интересная. Я научилась управлять различными типами транспортных средств и работать с тяжелым оборудованием", — добавила она.

Повышение дохода позволило Сары купить собственное жилье стоимостью 350 тысяч фунтов стерлингов (19 млн 546 тысяч грн). Она также отмечает улучшение физической формы благодаря активной работе на открытом воздухе.

Благодаря переходу доход Сары увеличился более чем вдвое Фото: Скриншот

"Я хочу, чтобы все женщины и девушки знали, что могут работать на работах, которые традиционно считаются мужскими", — подчеркнула Сара.

Напомним, что в Великобритании наблюдается рост популярности технических специальностей среди женщин. За последние годы доля женщин в таких профессиях, как сантехник и электрик, увеличилась на 15%.

Как сообщал Фокус, в Тернопольской области в канализации нашли тысячи евро.

Фокус также писал, что блогерша искупалась в сточных водах и стала звездой сети.