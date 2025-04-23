Фінам порекомендували тримати вдома 10-літрове відро: навіщо це потрібно

У Фінляндії радять тримати вдома десятилітрове відро з водою — воно може замінити унітаз у разі тривалої несправності каналізації.

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Це міститься в нових рекомендаціях Асоціації регіональних та місцевих органів влади Фінляндії, які готують до виняткових ситуацій у сфері управління відходами та водними ресурсами, пише Yle.

У попередніх інструкціях мешканцям рекомендували стелити пластиковий пакет під сидіння унітаза. Як зазначає менеджер з розвитку екологічного напрямку Асоціації Арі Корхонен, це рішення не є безпечним у довгостроковій перспективі.

Річ в тому, що пакети можуть протікати й засмічувати каналізацію. Їх не можна викидати в унітаз, а в процесі вивезення сміття пакети стали б великою проблемою через ризик поширення хвороб.

Проблема стала актуальною після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді у Фінляндії почали серйозно розглядати ймовірність тривалих відключень електроенергії й навіть поширювали відповідні інструкції.

Електроенергія необхідна для перекачування води як у водопровідних, так і каналізаційних мережах. Якщо вимкнення електроенергії триватиме кілька днів, подача води припиниться, і туалети не можна буде використовувати. В цьому випадку воду з відра можна використати для змиву, а туалетний папір викидати у відро.

Нагадаємо, що норвезька компанія створила турбіну, яка працює на воді. Вона може подвоїти кількість електроенергії порівняно зі звичайними вітрогенераторами.

Тим часом в США розроблено новий комп'ютерний чип, який може прискорити процеси штучного інтелекту та заощадити електроенергію. Компанія використовує світлові промені для передавання даних між комп'ютерами, а не електричні сигнали.