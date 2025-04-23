Финнам порекомендовали держать дома 10-литровое ведро: зачем это нужно

В Финляндии советуют держать дома десятилитровое ведро с водой — оно может заменить унитаз в случае длительной неисправности канализации.

Related video

Это содержится в новых рекомендациях Ассоциации региональных и местных органов власти Финляндии, которые готовят к исключительным ситуациям в сфере управления отходами и водными ресурсами, пишет Yle.

В предыдущих инструкциях жителям рекомендовали стелить пластиковый пакет под сиденье унитаза. Как отмечает менеджер по развитию экологического направления Ассоциации Ари Корхонен, это решение не является безопасным в долгосрочной перспективе.

Дело в том, что пакеты могут протекать и засорять канализацию. Их нельзя выбрасывать в унитаз, а в процессе вывоза мусора пакеты стали бы большой проблемой из-за риска распространения болезней.

Проблема стала актуальной после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда в Финляндии начали серьезно рассматривать вероятность длительных отключений электроэнергии и даже распространяли соответствующие инструкции.

Электроэнергия необходима для перекачки воды как в водопроводных, так и канализационных сетях. Если отключение электроэнергии продлится несколько дней, подача воды прекратится, и туалеты нельзя будет использовать. В этом случае воду из ведра можно использовать для смыва, а туалетную бумагу выбрасывать в ведро.

Напомним, что норвежская компания создала турбину, которая работает на воде. Она может удвоить количество электроэнергии по сравнению с обычными ветрогенераторами.

Тем временем в США разработан новый компьютерный чип, который может ускорить процессы искусственного интеллекта и сэкономить электроэнергию. Компания использует световые лучи для передачи данных между компьютерами, а не электрические сигналы.