Операция "Антилед" в Киеве: почему экстренные инструкции для жителей многоэтажек могут сломать канализацию

На фоне морозов и перебоев с теплом жители многоэтажек Киева начали получать экстренные инструкции по спасению домов от замерзания канализации — от ночных дежурств до слива горячей соленой воды. Фокус выяснил, насколько такие советы действительно работают, где они могут помочь, а где лишь маскируют хронические проблемы городской инфраструктуры

В Киеве ситуация с коммунальной инфраструктурой все еще в критическом состоянии. После перебоев с теплом и светом жители многоэтажек, в частности на Троещине, начали получать экстренные письма-инструкции, как собственноручно спасать дома от замерзания канализации.

В сообщениях — призывы к самоорганизации, ночные "дежурства", горячая соленая вода как "антифриз для труб" и предупреждение: если канализация в подвале перемерзнет, жизнь 16-этажного дома может остановиться полностью.

Фокус разобрался, насколько такие советы целесообразны, где они действительно могут помочь, а где лишь создают иллюзию контроля.

"Если замерзнет — ремонта не будет"

Тон писем эмоциональный, почти военный: "операция", "ночной дозор", "тихий, но опасный враг — мороз". Но за этой риторикой — реальная угроза.

В домах без отопления риск промерзания стояков в подвалах возрастает кратно. Если это произойдет:

канализация перестанет работать по всему стояку;

на нижних этажах возможен обратный вылив стоков;

аварийный ремонт в сильные морозы может быть физически невозможным.

Именно поэтому жителям предлагают массово сливать горячую соленую воду — вечером и даже ночью, чтобы "прогреть трубы изнутри".

В разосланных жильцам инструкциях фактически речь идет о временном "ручном управлении" канализацией дома. Людям советуют в определенные часы — поздно вечером и ночью — массово сливать в канализацию горячую, часто соленую воду, чтобы не дать трубам промерзнуть. Отдельно отмечается на ночных "дежурствах" в период наибольших морозов — с 03:00 до 05:00 — и на необходимости ограничивать потребление электроэнергии, чтобы не перегрузить сеть.

Впрочем, такая стратегия несет и дополнительные риски. Массовые одновременные сливы воды могут создавать перегрузки стояков, повышать давление в системе и увеличивать вероятность аварий, особенно на нижних этажах. Кроме того, активное использование электрочайников, бойлеров и обогревателей в домах с изношенной проводкой повышает риск отключений или повреждений сети и в худшем случае жильцы могут остаться одновременно и без света, и без канализации.

Горячая вода с солью: спасительное решение или самообман

Идея базируется на простой логике: соленая вода имеет более низкую температуру замерзания, а тепло временно поднимает температуру труб. В короткой перспективе это может сработать, но только при определенных условиях.

По словам Святослава Павлюка, директора Ассоциации "Энергоэффективные города Украины", ключевая проблема не в самих канализационных сетях, а в точках входа и подвалах.

"В земле канализационные сети не замерзают. У нас глубина промерзания — до 75 см, а трубы лежат глубже. Критическое место — это подвалы, вводы, участки без тепла. Именно там надо следить за температурой и, при необходимости, греть", — говорит Фокусу эксперт.

То есть массовый слив горячей воды не решает системной проблемы, если подвал остается холодным.

Уберечь канализационные трубы: что действительно советуют эксперты

Павлюк отмечает: эффективные меры — менее героические, но практические.

Контроль температуры в подвалах. Именно там трубы промерзают чаще всего. Если есть возможность локального обогрева — это критически важно.

Постоянный минимальный проток воды.

"Я бы советовал даже ночью удерживать тонкую струйку воды в умывальниках, если нет отопления. Да, это дополнительные расходы, но вода заходит из земли с температурой около +5°C и не даст трубе замерзнуть, если она движется", — говорит эксперт.

Этот метод менее заметен, но значительно надежнее, чем разовые ночные "ударные" ливни.

Осторожность с горячей водой. Советы не лить кипяток прямо в унитаз вполне дельные: керамика действительно может треснуть. Но даже 60-градусная вода — это лишь временная заплатка.

Если канализация все же замерзнет: сценарий коммунальной катастрофы

Худший сценарий — полное промерзание канализации в подвале — имеет последствия, которые выходят далеко за пределы бытового дискомфорта. В таком случае система перестает работать по всему стояку, возможен обратный вылив стоков на нижних этажах, а восстановление работы в условиях сильных морозов может быть технически невозможным.

Эксперты предупреждают: длительная остановка канализации грозит не только антисанитарией, но и долгосрочными экологическими и инфраструктурными проблемами — от загрязнения почв и подземных вод до повреждения фундаментов домов. Фактически речь идет о сценарии локальной, но затяжной коммунальной катастрофы, последствия которой могут проявляться годами.

Отдельный риск — санитарно-эпидемиологический. В Киеве на фоне проблем с электроснабжением, перебоев с водой и холода в жилых домах растет беспокойство относительно возможных последствий для здоровья населения. По данным Государственного учреждения "Киевский городской центр контроля профилактики болезней МОЗ Украины", дальнейшие перебои в централизованном водоснабжении и доступе к канализации могут создать серьезные риски для санитарно-эпидемической ситуации в городе.

Отсутствие стабильного доступа к чистой воде и возможности соблюдать базовые правила гигиены способно способствовать распространению инфекционных заболеваний, в частности острых кишечных инфекций, если люди не смогут пользоваться водой и туалетами в обычном режиме. Сейчас ситуация с такими заболеваниями в столице остается под контролем и об эпидемии речь не идет, однако уже фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Минздраве отмечают: именно проблемы с водоснабжением и канализацией могут стать одним из ключевых факторов ухудшения общего санитарного и медицинского состояния города в условиях морозов и блэкаутов.

Когда самоорганизация становится тревожным сигналом

Ситуация, когда жители многоэтажек вынуждены разрабатывать собственные "антикризисные инструкции" для выживания зимой, — это уже не о быте. Это признак того, что городская инфраструктура работает на пределе.

Горячая соленая вода может отсрочить проблему на день-два. Но без теплых подвалов, стабильного отопления и системного контроля риск коммунальной катастрофы остается.

И главный вопрос здесь даже не в соли или чайниках, а в том, не становится ли экстренный режим новой нормой для миллионного города.

Напомним, из-за сильных морозов, новая волна которых накроет Украину уже с завтрашнего дня, в столице есть риск выхода из строя канализации в некоторых районах. В частности, глава Деснянской РГА Максим Бахматов уже предупредил, что в случае замерзания канализации, возможно, придется срочно обустраивать уличные туалеты.

Из-за проблем с канализацией люди уже используют в туалетах пластиковые пакеты.