Риск инфекций: в Минздраве объяснили, чем грозят Киеву перебои с водой

Если в Киеве усложнится и без того тяжелая ситуация в коммунальной сфере, вплоть до проблем с водой и канализацией, город может столкнуться со вспышкой инфекционных болезней.

В Государственном учреждении "Киевский городской центр контроля профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" "Телеграфу" подтвердили, что без без доступа к чистой воде и нормальных условий для гигиены ситуация может ухудшиться.

В таком случае есть риск острых кишечных инфекций и других опасных болезней.

"Отсутствие канализации, централизованного водоснабжения и соответственно доступа населения к чистой воде и условиям для соблюдения гигиены может привести к усложнению санитарно-эпидемической ситуации, возникновению и распространению среди населения инфекционных болезней, в том числе острых кишечных инфекций", — заявили в ведомстве.

На данный момент ситуация с возникновением кишечных инфекций в столице под контролем. В Киеве в январе зарегистрировано только несколько случаев таких заболеваний. А вот с чем в городе проблемы, так это с ростом количества заболевших гриппом и ОРВИ.

"На третьей неделе 2026 года в Киеве заболело 9242 человека — это на 5,2% меньше, чем неделей ранее. Но уже на четвертой неделе количество заболевших подскочило до 10024 человек, что на 8,5% больше", – говорится в публикации.

Из-за сильных морозов, новая волна которых накроет Украину уже с завтрашнего дня, в столице есть риск выхода из строя канализации в некоторых районах. В частности, глава Деснянской РГА Максим Бахматов уже предупредил, что в случае замерзания канализации, возможно, придется в срочном порядке обустраивать уличные туалеты.

Правда, "Киевводоканал" опроверг вероятность такого развития ситуации, заверив, что канализация не замерзает.

Тем не менее, из-за проблем с канализацией люди уже используют в туалетах пластиковые пакеты.

