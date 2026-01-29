В 9 из 10 случаев: эксперт назвал главную причину разрыва батарей в многоэтажках (видео)

Из-за непривычно сильных морозов, которые накрыли Украину в январе, и критически поврежденных российской армией энергообъектов, включая ТЭС и ТЭЦ, в многоэтажках в Киеве фиксируют разрывы труб из-за замерзшей в них воды, которую не успели слить вовремя.

Чаще всего разрывы фиксировались в чугунных трубах и батареях советского производства, констатировал в эфире канала "Киевское время" эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства Виктор Глеба.

"Мы побороли советчину в чем-то одном, но советские чугунные трубы и чугунные батареи мы не побороли. Они мерзнут и взрываются. Если вы слышите, что у кого-то лопнула батарея, то 9 из 10 это – чугунная батарея. Она не выдерживает -1 градус, в то время как алюминий, а особенно алюминий немецкий или скандинавский, выдерживает", – объяснил он.

То же касается и канализации. Глеба подчеркивает, что полипропиленовая канализация не замерзает

"К трубе не примерзают фекалии, и можно разобрать фитинги, порезать этот пластик. Не резать газовой горелкой, а резать ножом, разобрать, замерзшее выбросить, наново собрать, залить, поставить специальные насосы, которые дадут горячий воздух, продуть горячим воздухом, снова собрать, запустить через верх горячую воду", – озвучивает он алгоритм работы.

Эксперт рассказал, что на Нивках креативные аварийщики спасли систему отопления в "хрущевке", придумав необычный трюк. Они включили горячую воду, нагретую до 97 градусов, и продули ею всю систему, благодаря чему та функционирует, а в квартирах тепло.

Тем временем киевляне, которые больше недели сидят без тепла в холодных квартирах, начали перекрывать дороги. На Троещине, где ситуация с отоплением катастрофическая, жители перекрыли проспект Красной Калины.

Из-за повреждения ТЭЦ-6 Троещина осталась без теплоснабжения. Руководитель Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов признал, что ситуация критическая, если отопление не появится в ближайшее время и морозы будут продолжаться, существует риск замерзания труб водопровода и канализации.

Впоследствии в КГГА подтвердили ограничения горячего водоснабжения в части жилых домов в Киеве. Там отметили, что ограничение горячего водоснабжения является вынужденным и временным шагом, необходимым для ликвидации последствий российских атак, восстановления отопления в домах и дальнейшей стабилизации работы.

По состоянию на вечер 29 января в Киеве без теплоснабжения остаются 639 многоэтажек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, киевляне показывали в соцсетях последствия разрыва труб в их подъездах.