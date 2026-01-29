У 9 із 10 випадків: експерт назвав головну причину розриву батарей у багатоповерхівках (відео)

Через незвично сильні морози, які накрили Україну в січні, і критично пошкоджені російською армією енергооб'єкти, включно з ТЕС і ТЕЦ, у багатоповерхівках у Києві фіксують розриви труб через замерзлу в них воду, яку не встигли злити вчасно.

Найчастіше розриви фіксували в чавунних трубах і батареях радянського виробництва, констатував в ефірі програми "Київський час" експерт із державного управління у сфері містобудування Віктор Глеба.

"Ми побороли радянщину в чомусь одному, але радянські чавунні труби і чавунні батареї ми не побороли. Вони мерзнуть і вибухають. Якщо ви чуєте, що в когось лопнула батарея, то 9 із 10 це — чавунна батарея. Вона не витримує -1 градус, у той час як алюміній, а особливо алюміній німецький або скандинавський, витримує", — пояснив він.

Те ж стосується і каналізації. Глеба підкреслює, що поліпропіленова каналізація не замерзає

"До труби не примерзають фекалії, і можна розібрати фітинги, порізати цей пластик. Не різати газовим пальником, а різати ножем, розібрати, замерзле викинути, наново зібрати, залити, поставити спеціальні насоси, які дадуть гаряче повітря, продути гарячим повітрям, знову зібрати, запустити через верх гарячу воду", — озвучує він алгоритм роботи.

Експерт розповів, що на Нивках креативні аварійники врятували систему опалення в "хрущовці", вигадавши незвичайний трюк. Вони увімкнули гарячу воду, нагріту до 97 градусів, і продули нею всю систему, завдяки чому та функціонує, а у квартирах тепло.

Тим часом кияни, які понад тиждень сидять без тепла в холодних квартирах, почали перекривати дороги. На Троєщині, де ситуація з опаленням катастрофічна, мешканці перекрили проспект Червоної Калини.

Через пошкодження ТЕЦ-6 Троєщина залишилася без теплопостачання. Керівник Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов визнав, що ситуація критична, якщо опалення не з'явиться найближчим часом і морози триватимуть, є ризик замерзання труб водопроводу і каналізації.

Згодом у КМДА підтвердили обмеження гарячого водопостачання в частині житлових будинків у Києві. Там зазначили, що обмеження гарячого водопостачання є вимушеним і тимчасовим кроком, необхідним для ліквідації наслідків російських атак, відновлення опалення в будинках і подальшої стабілізації роботи.

Станом на вечір 29 січня в Києві без теплопостачання залишаються 639 багатоповерхівок, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, кияни показували в соцмережах наслідки розриву труб у їхніх під'їздах.