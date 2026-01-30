Ризик інфекцій: у МОЗ пояснили, чим загрожують Києву перебої з водою

Якщо в Києві ускладниться і без того важка ситуація в комунальній сфері, аж до проблем із водою та каналізацією, місто може зіткнутися зі спалахом інфекційних хвороб.

У Державній установі "Київський міський центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" "Телеграфу" підтвердили, що без без доступу до чистої води та нормальних умов для гігієни ситуація може погіршитися.

У такому разі є ризик гострих кишкових інфекцій та інших небезпечних хвороб.

"Відсутність каналізації, централізованого водопостачання та відповідно доступу населення до чистої води й умов для дотримання гігієни може призвести до ускладнення санітарно-епідемічної ситуації, виникнення та поширення серед населення інфекційних хвороб, зокрема гострих кишкових інфекцій", — заявили у відомстві.

Відео дня

Наразі ситуація з виникненням кишкових інфекцій у столиці під контролем. У Києві в січні зареєстровано лише кілька випадків таких захворювань. А ось із чим у місті проблеми, так це зі зростанням кількості хворих на грип та ГРВІ.

"На третьому тижні 2026 року в Києві захворіло 9242 людини — це на 5,2% менше, ніж тижнем раніше. Але вже на четвертому тижні кількість хворих підскочила до 10024 осіб, що на 8,5% більше", — ідеться в публікації.

Через сильні морози, нова хвиля яких накриє Україну вже відзавтра, у столиці є ризик виходу з ладу каналізації в деяких районах. Зокрема, голова Деснянської РДА Максим Бахматов уже попередив, що в разі замерзання каналізації, можливо, доведеться терміново облаштовувати вуличні туалети.

Щоправда, "Київводоканал" спростував імовірність такого розвитку ситуації, запевнивши, що каналізація не замерзає.

Проте через проблеми з каналізацією люди вже використовують у туалетах пластикові пакети.

Нагадаємо, у чому причина того, що в будинках рвуться труби та батареї.