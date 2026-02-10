"Сами в шоке": черкасские коммунальщики показали неожиданную находку в канализации (фото)

Чтобы возобновить систему канализации после того, как кто-то выбросил в нее ковер, который забил трубы, понадобилось немало времени и сил.

Свою находку сотрудники коммунального предприятия "Черкассыводоканал" показали в соцсетях.

"Знакомьтесь, это ковер. Но не на вашем полу, а в канализации. Почувствовали вайб?" — иронизируют авторы поста.

На предприятии пошутили, что кто-то насмотрелся "Алладина" и надеялся, что ковер-самолет сам долетит до очистных сооружений.

"Но магия не сработала — сработала физика. Теперь этот заиленный "герой" стал причиной остановки системы и тяжелой работы наших ребят", — констатировали коммунальщики.

Жителям города напомнили, что канализация — это артерии города, а не свалка:

"Не заставляйте нас становиться археологами ваших удивительных привычек! Спасибо, что услышали!"

Пост сотрудники предприятия дополнили красноречивыми снимками ковра и его размерами, чтобы люди поняли масштаб засорения системы из-за поступка кого-то из жителей города.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

В комментариях пользователи недоумевают, как можно было запихнуть в трубу ковер.

"Когда разгадаем эту загадку – напишем. Сами в шоке", — ответили водоканаловцы.

Отметим, что ранее на наплевательское отношение жителей к тому, что спускают в канализацию, жаловались в Полтаве. Там после новогодних праздников трубы были буквально забиты остатками еды, в том числе салата "Оливье".

