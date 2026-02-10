"Самі в шоці": черкаські комунальники показали несподівану знахідку в каналізації (фото)

Щоб відновити систему каналізації після того, як хтось викинув у неї килим, що забив труби, знадобилося чимало часу і сил.

Свою знахідку співробітники комунального підприємства "Черкасиводоканал" показали в соцмережах.

"Знайомтеся, це килим. Але не на вашій підлозі, а в каналізації. Відчули вайб?" — іронізують автори поста.

На підприємстві пожартували, що хтось надивився "Аладіна" і сподівався, що килим-літак сам долетить до очисних споруд.

"Але магія не спрацювала — спрацювала фізика. Тепер цей замулений "герой" став причиною зупинки системи і важкої роботи наших хлопців", — констатували комунальники.

Жителям міста нагадали, що каналізація — це артерії міста, а не звалище:

"Не змушуйте нас ставати археологами ваших дивовижних звичок! Дякуємо, що почули!"

Пост співробітники підприємства доповнили красномовними знімками килима і його розмірами, щоб люди зрозуміли масштаб засмічення системи через вчинок когось із жителів міста.

У коментарях користувачі дивуються, як можна було запхати в трубу килим.

"Коли розгадаємо цю загадку — напишемо. Самі в шоці", — відповіли водоканалівці.

