Возвращение морозов и гололедица: где в Украине ожидать -12 (карта)

В Украину возвращаются морозы и будет гололедица
В Украину возвращаются морозы | Фото: Pixabay

Во второй половине февраля возвращаются морозы. После временного потепления погода в Украине ухудшится и столбики термометров снова будут показывать минусы.

Об стало известно из прогнозов сервиса Ventusky.

Погода в Украине в феврале

С 15 февраля в городах Украины ожидается сильная гололедица, ведь после потепления все начало таять, а морозы превращают воду в лед, что слишком опасно как для пешеходов, так и для водителей.

  • В частности, 17-го февраля в Киеве ожидается около 12 градусов мороза.
  • На востоке Украины будет около минус 8.
  • На западе, в частности во Львове — минус 7.
  • На юге — минус 2.

Также в Украине в феврале еще ожидаются снегопады.

Погода в Киеве 17 февраля
Погода в Киеве 17 февраля
Фото: ventusky.com
Погода на востоке 17 февраля
Погода на востоке 17 февраля
Фото: ventusky.com
Погода на западе 17 февраля
Погода на западе 17 февраля
Фото: ventusky.com
Погода на юге 17 февраля
Погода на юге 17 февраля
Фото: ventusky.com

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра

Тем временем в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине.

15 февраля днем в западных и северных областях значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; в Черкасской и Полтавской областях значительный дождь и мокрый снег; на юге и юго-западе страны ночью и утром туман, в Карпатах и в южной части страны порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый.

А синоптик Наталья Диденко предупредила, что непогоду 15 февраля принес южный циклон. 16-го февраля циклон постепенно покинет нашу территорию, осадки в Украине ослабнут, мороз усилится.

