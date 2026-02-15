Возвращение морозов и гололедица: где в Украине ожидать -12 (карта)

Во второй половине февраля возвращаются морозы. После временного потепления погода в Украине ухудшится и столбики термометров снова будут показывать минусы.

Об стало известно из прогнозов сервиса Ventusky.

Погода в Украине в феврале

С 15 февраля в городах Украины ожидается сильная гололедица, ведь после потепления все начало таять, а морозы превращают воду в лед, что слишком опасно как для пешеходов, так и для водителей.

В частности, 17-го февраля в Киеве ожидается около 12 градусов мороза.

На востоке Украины будет около минус 8.

На западе, в частности во Львове — минус 7.

На юге — минус 2.

Также в Украине в феврале еще ожидаются снегопады.

Погода в Киеве 17 февраля Фото: ventusky.com

Погода на востоке 17 февраля Фото: ventusky.com

Погода на западе 17 февраля Фото: ventusky.com

Погода на юге 17 февраля Фото: ventusky.com

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра

Тем временем в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине.

15 февраля днем в западных и северных областях значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; в Черкасской и Полтавской областях значительный дождь и мокрый снег; на юге и юго-западе страны ночью и утром туман, в Карпатах и в южной части страны порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый.

А синоптик Наталья Диденко предупредила, что непогоду 15 февраля принес южный циклон. 16-го февраля циклон постепенно покинет нашу территорию, осадки в Украине ослабнут, мороз усилится.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Синоптик Виталий Постригань указывает, что в течение 14-18 февраля к украинским территориям идут два циклона — арктический и южный.

Использование соли для предотвращения замерзания канализации — не лучшая идея, поскольку она в качестве реагента или солевого раствора может не улучшить, а, наоборот, негативно повлиять на процесс водоотведения.

Кроме того, прошлый январь стал самым холодным во всей Европе за последние 16 лет.