Убивство дітей у Львівській області: що штовхнуло батька на розправу над сином і дочкою, — ЗМІ

Трагедія, що сталася в селі Станіславчик Золочівського району Львівської області 15 лютого пізно ввечері, коли батько застрелив двох своїх дітей-підлітків і наклав на себе руки, вразила всю Україну. Через кілька днів після трагедії з'являються нові деталі, які, можливо, можуть пролити світло на мотив злочину.

42-річний чоловік на ім'я Ігор М. убив із гладкоствольної рушниці 12-го калібру своїх дітей — сина Степана та доньку Діану, яким було 13 і 15 років, після чого застрелився сам, повідомляє "Суспільне. Львів".

Що говорять про сім'ю друзі та сусіди

Мати сімейства, 36-річна Мар'яна, в цей час перебувала на заробітках у Польщі, а разом із чоловіком і дітьми мешкала бабуся, мати Ігоря, яка й почула постріли, а згодом і викликала поліцію.

За словами сусідів і жителів села, ніхто навіть припустити не міг, що трапиться така трагедія. Сім'я була заможною і на вигляд благополучною.

"Сім'я дуже багата. Він працював на меблях. Жінка тільки-но поїхала на заробітки (з 19 січня 2026 року, — ред.) Дочка в дев'ятому класі. Хлопчик навчається з моїм онуком. Адекватні, хороші діти. І Ігорьок завжди такою людиною був!" — розповіла журналістам мешканка Станіславчика Марія Шишко, донька якої навчалася в школі разом з Ігорем.

Вона зазначила, що батько сімейства не зловживав спиртним і ніколи не проявляв агресію, його поважали в селі, а ввечері 15 лютого нічого не віщувало трагедії.

Сусідка сім'ї, Валентина Караїм, дізналася про те, що трапилося того ж вечора близько 23:00, коли їй зателефонувала знайома:

"Це дуже несподівано, не знаю, що йому в голові зробилося. Там може таємно щось було між жінкою і чоловіком, ну то ж ніхто з ними не живе в будинку (...) Діти були дуже добрі. Мар'яна була усміхнена, ну жінка, мені здавалося, що в них завжди було все добре. Казала, що їде доньці заробляти на випускний. Учора з церкви Діанка йшла усміхнена, жодних конфліктів у домі не було".

Степан і Діана були вбиті 15 лютого

Подруга сім'ї, Ганна, стверджує, що родина була люблячою і дбала про дітей, а Мар'яна, їхня мати, — життєрадісна людина.

"Вона їздила на роботу в Польщу, ну мама, а він (Ігор, — прим. ред.) про дітей дбав, до школи проводжав, їсти готував", — каже жінка.

Добре про сім'ю відгукується і староста села Володимир Ясінський:

"Діти хороші, адекватні, доглянуті, користувалися авторитетом серед молоді, серед друзів своїх у школі. Велика біда, люди важко сприйняли і я в тому числі, знав сім'ю, знав сім'ю всю, дуже важку втрату для нас, нашого округу".

Він зазначив, що мати загиблих дітей повернулася в Україну і займається організацією похорону.

Ревнощі як мотив

Журналісти ТСН із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляють, що як мотив злочину не виключають ревнощів. Чи мали вони місце, зараз з'ясовують слідчі. Наразі відомо, що підозрюваний у вбивстві рідних дітей чоловік конфліктував із дружиною, яка перебувала в Польщі.

"Наявність конфлікту буде підтверджено або спростовано під час слідства, але попередньо про це є інформація. Чоловік вважав, що в жінки є інший за кордоном. Крім того, вона, мати цих дітей, начебто мала намір забрати їх за кордон. Усе це, повторюся, за попередньою інформацією могло стати мотивом убивства. Вкрай шокуючим мотивом. Можливо, вважав, що нехай його діти нікому не дістануться", — розповіло джерело.

Хрещена дітей розповіла, що не раз розмовляла з кумою ще до трагедії:

"Я постійно просила Мар'яну про те, що їй там не місце, щоб вона йшла звідти. Було кілька критичних ситуацій, коли він піднімав руку на неї".

З'ясувалося, що за день до розстрілу дітей батько сімейства на сторінці своєї дружини під фото, на якому зображено, як жіноча і чоловіча руки тримають по баночці популярного в Польщі молочного коктейлю, написав: "Підготовка до бурхливої ночі, бо натверезо ніяк".

Цей знімок Мар'яна опублікувала п'ять місяців тому, але коментар з'явився напередодні трагедії.

У жителів села є свої версії мотиву, проте в поліції офіційно жодної з них не коментують.

Правоохоронці уточнили, що знаряддя вбивства, мисливську рушницю, було зареєстровано. Раніше Ігор працював єгерем.

Начальник відділу захисту інтересів дітей прокуратури Юрій Матлах заявив, що наразі слідчі, серед іншого, вилучили мобільні телефони, вивчають листування, щоб встановити можливі мотиви злочину.

У громаді, де трапилася трагедія, оголошено триденну жалобу з 16 по 18 лютого. Сьогодні, 17 лютого, загиблих буде поховано.

Триває розслідування за частиною другою статті 115 — умисне вбивство двох дітей, зокрема малолітньої, а також за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

