Убийство детей во Львовской области: что толкнуло отца на расправу над сыном и дочерью, — СМИ

Трагедия, которая произошла в селе Станиславчик Золочевского района Львовской области 15 февраля поздно вечером, когда отец застрелил двух своих детей-подростков и покончил с собой, потрясла всю Украину. Спустя несколько дней после трагедии появляются новые детали, которые, возможно, могут пролить свет на мотив преступления.

42-летний мужчина по имени Игорь М. убил из гладкоствольного ружья 12-го калибра своих детей — сына Степана и дочь Диану, которым было 13 и 15 лет, после чего застрелился сам, сообщает "Суспільне. Львів".

Что говорят о семье друзья и соседи

Мать семейства, 36-летняя Марьяна, в это время находилась на заработках в Польше, а вместе с мужчиной и детьми жила бабушка, мать Игоря, которая и услышала выстрелы, а затем и вызвала полицию.

По словам соседей и жителей села, никто даже предположить не мог, что случится такая трагедия. Семья была зажиточной и с виду благополучной.

"Семья очень богатая. Он работал на мебели. Женщина только как поехала на заработки (с 19 января 2026 года, — ред.) Дочь в девятом классе. Мальчик учится с моим внуком. Адекватные, хорошие дети. И Игорек всегда такой человек был!" — рассказала журналистам жительница Станиславчика Мария Шишко, дочь которой училась в школе вместе с Игорем.

Она отметила, что отец семейства не злоупотреблял спиртным и никогда не проявлял агрессию, его уважали в селе, а вечером 15 февраля ничего не предвещало трагедии.

Соседка семьи, Валентина Караим, узнала о случившемся в тот же вечер около 23:00, когда ей позвонила знакомая:

"Это очень неожиданно, не знаю, что ему в голове сделалось. Там может тайно что-то было между женщиной и мужчиной, ну то ведь никто с ними не живет в доме (…) Дети были очень добрые. Марьяна была улыбчивая, ну женщина, мне казалось, что у них всегда было все хорошо. Говорила, что едет дочери зарабатывать на выпускной. Вчера из церкви Дианка шла улыбающаяся, никаких конфликтов в доме не было".

Степан и Диана были убиты 15 февраля Фото: Соцсети

Подруга семьи, Анна, утверждает, что семья была любящей и заботилась о детях, а Марьяна, их мать, — жизнерадостный человек.

"Она ездила на работу в Польшу, ну мама, а он (Игорь, – прим. ред) о детях заботился, в школу провожал, есть готовил", — говорит женщина.

Хорошо о семье отзывается и староста села Владимир Ясинский:

"Дети хорошие, адекватные, ухоженные, пользовались авторитетом среди молодежи, среди друзей своих в школе. Большая беда, люди тяжело восприняли и я в том числе, знал семью, знал семью всю, очень тяжелую утрату для нас, нашего округа".

Он отметил, что мать погибших детей вернулась в Украину и занимается организацией похорон.

Ревность как мотив

Журналисты ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что как мотив преступления не исключается ревность. Имела ли она место, сейчас выясняют следователи. На данный момент известно, что подозреваемый в убийстве родных детей мужчина конфликтовал с женой, которая находилась в Польше.

"Наличие конфликта будет подтверждено или опровергнуто в ходе следствия, но предварительно об этом есть информация. Мужчина считал, что у женщины есть другой за границей. Кроме того, она, мать этих детей, вроде бы намеревалась забрать их за границу. Все это, повторюсь, по предварительной информации могло стать мотивом убийства. Крайне шокирующим мотивом. Возможно, считал, что пусть его дети никому не достанутся", – рассказал источник.

Крестная детей рассказала, что не раз разговаривала с кумой еще до трагедии:

"Я постоянно просила Марьяну о том, что ей там не место, чтобы она уходила оттуда. Было несколько критических ситуаций, когда он поднимал руку на нее".

Выяснилось, что за день до расстрела детей отец семейства на странице своей жены под фото, на котором изображено, как женская и мужская руки держат по баночке популярного в Польше молочного коктейля, написал: "Подготовка к бурной ночи, потому что натрезво никак".

Этот снимок Марьяна опубликовала пять месяцев назад, но комментарий появился в канун трагедии.

У жителей села есть свои версии мотива, однако в полиции официально никакой из них не комментируют.

Правоохранители уточнили, что орудие убийства, охотничье ружье, было зарегистрировано. Ранее Игорь работал егерем.

Начальник отдела защиты интересов детей прокуратуры Юрий Матлах заявил, что сейчас следователи, среди прочего, изъяли мобильные телефоны, изучают переписку, чтобы установить возможные мотивы преступления.

В общине, где случилась трагедия, объявлен трехдневный траур с 16 по 18 февраля. Сегодня, 17 февраля, погибшие будут похоронены.

Продолжается расследование по части второй статьи 115 — умышленное убийство двух детей, в том числе малолетней, а также по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

