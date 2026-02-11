Что произошло в Богодухове, в котором от удара РФ погибли трое детей: в ОВА рассказали детали (фото)

В ночь на 11 февраля Вооруженные силы Российской Федерации попали по дому в городе Богодухов Харьковского района, в котором поселилась семья переселенцев из Золочева Харьковской области. На фото с места трагедии показали полностью разрушенный и обожженный дом, и вещи, которые остались от трех погибших детей. В военной администрации назвали имена погибших и рассказали, как они попали под удар "Шахеда" ВС РФ.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал серию фото с места удара в Богодухове. На кадрах, которые появились в Telegram-канале чиновника, — куча кирпичей на месте дома, в котором поселилась семья из пяти человек: отец, беременная мать и трое малолетних детей. Синегубов написал, что для семьи это была первая ночь после выезда из Золочева. Из-за удара РФ погиб мужчина, двое мальчиков-близнецов и девочка. Мать, беременная на 35 неделе, находилась в больнице, получив незначительные ранения.

Синегубов назвал имена членов семьи в Богодухове, которые погибли от российского обстрела: 34-летний отец Григорий, двухлетние близнецы Иван и Владислав, годовалая девочка Мирослава. Мать — 35-летняя Ольга: женщину уже выписали из больницы после оказания медпомощи из-за ожогов и незначительных травм. Чиновник сообщил, что семья жила в Золочеве — в населенном пункте в 15 км от российско-украинской границы, и в первую же ночь попала под удар "Шахеда" ВС РФ.

Удар по Богодухову — руины дома на месте попадания 10 февраля Фото: Олег Синегубов / Telegram

Чиновник добавил, что пострадала 73-летняя соседка, рядом с которой произошла трагедия.

"Это была их первая ночь на новом месте. Армия РФ в очередной раз прицельно атаковала обычный жилой дом посреди ночи", — говорится в заметке Синегубова.

Удар по Богодухову — детские вещи на месте попадания 10 февраля Фото: Олег Синегубов / Telegram

Между тем утром 11 февраля информацию об ударе по Богодухову дополнила пресс-служба Нацполиции. Выяснилось, что попадание произошло в 23:30: взрыв разрушил значительную часть дома и начался пожар.

Удар по Богодухову — детали

Вечером 10 февраля Воздушные силы ВСУ предупреждали о воздушной атаке ВС РФ по Украине. Командование сообщило, что около 23 ч появилась группа ударных БпЛА, которая направляется в сторону Богодухова. Уточняется, что беспилотники двигались вдоль линии боев в Харьковской, а также в Днепропетровской и Херсонской областях.

Об угрозе удара "Шахедов" информировали в местном паблике "Богодухов News". В сообщениях указывалось, что около 23:09 "Шахеды" РФ свернули на Богодухов, а уже через 20 минут сообщили о взрыве и о возможных жертвах. Днем 11 февраля в городе объявили трехдневный траур из-за ударов РФ 9-10 февраля.

На удар по Богодухову откликнулся президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что в результате ночного обстрела ВС РФ ранили шестерых гражданских и еще один человек погиб. Утром Воздушные силы сообщили, что россияне запустили суммарно 129 дронов, из которых 80 были ударными "Шахедами". Часть — летели из-под Курска (у границ Харьковщины). Результативность ПВО: сбили 112 БпЛА, есть 15 попаданий.

Богодухов на карте

Семья, как пострадавшая от удара РФ 10 февраля, находилась в Богодухове — в населенном пункте, расположенном в 24 км от российско-украинской границы, который удерживают Силы обороны. Перед этим они жили в Золочеве — это поселок в Харьковской области в 15 км от границы, через который проходят трассы Т2113 и Т2103.

Удар по Богодухову — месторасположение в Харьковской области Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о ночном ударе РФ по Богодухову и по другим частям Харьковской области, которые состоялись в ночь на 11 февраля. В ОВА сообщили, что в результате попадания в дом в Богодухове начался пожар. Спасатели успели вытащить из-под завалов беременную, но не смогли помочь другим членам пострадавшей семьи.

Напоминаем, 6 февраля эксперт по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал об опасной модификации дронов "Шахед", которые получили возможность "охотиться" на авиацию.