Що сталось у Богодухові, в якому від удару РФ загинуло троє дітей: у ОВА розповіли деталі (фото)

В ніч на 11 лютого Збройні сили Російської Федерації влучили по будинку у місті Богодухів Харківського району, в якому оселилась родина переселенців з Золочева Харківської області. На фото з місця трагедії показали повністю зруйнований та обпалений будинок, й речі, які залишились від трьох загиблих дітей. У військовій адміністрації назвали імена загиблих та розповіли, як вони потрапили під удар "Шахеда" ЗС РФ.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував серію фото з місця удару у Богодухові. На кадрах, які з'явились у Telegram-каналі посадовця — купа цегли на місці будинку, в якому оселилась родина з п'ятьох осіб: батько, вагітна матір та троє малолітніх дітей. Синєгубов написав, що для родини це була перша ніч після виїзду з Золочева. Через удар РФ загинув чоловік, двоє хлопчиків-близнюків та дівчинка. Матір, вагітна на 35 тижні, перебувала у лікарні, отримавши незначні поранення.

Синєгубов назвав імена членів родини у Богодухові, які загинули від російського обстрілу: 34-річний батько Григорій, дворічні близнюки Іван та Владислав, однорічна дівчинка Мирослава. Матір — 35-річна Ольга: жінку вже виписали з лікарні після надання меддопомоги через опіки та незначні травми. Посадовець повідомив, що родина жила у Золочеві — у населеному пункті за 15 км від російсько-українського кордону, і у першу ж ніч потрапила під удар "Шахеда" ЗС РФ.

Удар по Богодухову — руїни будинку на місці влучання 10 лютого Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Посадовець додав, що постраждала 73-річна сусідка, поруч з якою сталась трагедія.

"Це була їхня перша ніч на новому місці. Армія РФ вкотре прицільно атакувала звичайний житловий будинок посеред ночі", — ідеться у дописі Синєгубова.

Удар по Богодухову — дитячі речі на місці влучання 10 лютого Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Тим часом зранку 11 лютого інформацію про удар по Богодухову доповнила пресслужба Нацполіції. З'ясувалось, що влучання сталось о 23:30: вибух зруйнував значну частину будинку і почалась пожежа.

Удар по Богодухову — деталі

Увечері 10 лютого Повітряні сили ЗСУ попереджали про повітряну атаку ЗС РФ по Україні. Командування повідомило, що близько 23 год з'явилась група ударних БпЛА, яка прямує у бік Богодухова. Уточнюється, що безпілотники рухались вздовж лінії боїв у Харківській, а також у Дніпропетровській та Херсонській, областях.

Про загрозу удар "Шахедів" інформували у місцевому пабліку "Богодухів News". У дописах вказувалось, що близько 23:09 "Шахеди" РФ звернули на Богодухів, а вже за 20 хвилин повідомили про вибух і про можливі жертви. Вдень 11 лютого у місті оголосили триденну жалобу через удари РФ 9-10 лютого.

На удар по Богодухову відгукнувся президент України Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що внаслідок нічного обстрілу ЗС РФ поранили шістьох цивільних і ще одна людина загинула. Зранку Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили сумарно 129 дронів, з яких 80 були ударними "Шахедами". Частина — летіли з-під Курська (біля кордонів Харківщини). Результативність ППО: збили 112 БпЛА, є 15 влучань.

Богодухів на карті

Родина, як постраждала від удару РФ 10 лютого, перебувала у Богодухові — у населеному пункті, розташованому за 24 км від російсько-українського кордону, який утримують Сили оборони. Перед цим вони жили у Золочеві — це селище у Харківській області за 15 км від кордону, через яке проходять траси Т2113 та Т2103.

Удар по Богодухову — місцерозташування у Харківській області Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про нічний удар РФ по Богодухову та по інших частинах Харківської області, які відбулись в ніч на 11 лютого. У ОВА повідомили, що внаслідок влучання у будинок в Богодухові почалась пожежа. Рятувальники встигли витягнути з-під завалів вагітну, але не змогли допомогти іншим членам постраждалої родини.

Нагадуємо, 6 лютого експерт з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про небезпечну модифікацію дронів "Шахед", які отримали можливість "полювати" на авіацію.