Що сталось у Богодухові, в якому від удару РФ загинуло троє дітей: у ОВА розповіли деталі (фото)
В ніч на 11 лютого Збройні сили Російської Федерації влучили по будинку у місті Богодухів Харківського району, в якому оселилась родина переселенців з Золочева Харківської області. На фото з місця трагедії показали повністю зруйнований та обпалений будинок, й речі, які залишились від трьох загиблих дітей. У військовій адміністрації назвали імена загиблих та розповіли, як вони потрапили під удар "Шахеда" ЗС РФ.
Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував серію фото з місця удару у Богодухові. На кадрах, які з'явились у Telegram-каналі посадовця — купа цегли на місці будинку, в якому оселилась родина з п'ятьох осіб: батько, вагітна матір та троє малолітніх дітей. Синєгубов написав, що для родини це була перша ніч після виїзду з Золочева. Через удар РФ загинув чоловік, двоє хлопчиків-близнюків та дівчинка. Матір, вагітна на 35 тижні, перебувала у лікарні, отримавши незначні поранення.
Синєгубов назвав імена членів родини у Богодухові, які загинули від російського обстрілу: 34-річний батько Григорій, дворічні близнюки Іван та Владислав, однорічна дівчинка Мирослава. Матір — 35-річна Ольга: жінку вже виписали з лікарні після надання меддопомоги через опіки та незначні травми. Посадовець повідомив, що родина жила у Золочеві — у населеному пункті за 15 км від російсько-українського кордону, і у першу ж ніч потрапила під удар "Шахеда" ЗС РФ.
Посадовець додав, що постраждала 73-річна сусідка, поруч з якою сталась трагедія.
"Це була їхня перша ніч на новому місці. Армія РФ вкотре прицільно атакувала звичайний житловий будинок посеред ночі", — ідеться у дописі Синєгубова.
Тим часом зранку 11 лютого інформацію про удар по Богодухову доповнила пресслужба Нацполіції. З'ясувалось, що влучання сталось о 23:30: вибух зруйнував значну частину будинку і почалась пожежа.
Удар по Богодухову — деталі
Увечері 10 лютого Повітряні сили ЗСУ попереджали про повітряну атаку ЗС РФ по Україні. Командування повідомило, що близько 23 год з'явилась група ударних БпЛА, яка прямує у бік Богодухова. Уточнюється, що безпілотники рухались вздовж лінії боїв у Харківській, а також у Дніпропетровській та Херсонській, областях.
Про загрозу удар "Шахедів" інформували у місцевому пабліку "Богодухів News". У дописах вказувалось, що близько 23:09 "Шахеди" РФ звернули на Богодухів, а вже за 20 хвилин повідомили про вибух і про можливі жертви. Вдень 11 лютого у місті оголосили триденну жалобу через удари РФ 9-10 лютого.
На удар по Богодухову відгукнувся президент України Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що внаслідок нічного обстрілу ЗС РФ поранили шістьох цивільних і ще одна людина загинула. Зранку Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили сумарно 129 дронів, з яких 80 були ударними "Шахедами". Частина — летіли з-під Курська (біля кордонів Харківщини). Результативність ППО: збили 112 БпЛА, є 15 влучань.
Богодухів на карті
Родина, як постраждала від удару РФ 10 лютого, перебувала у Богодухові — у населеному пункті, розташованому за 24 км від російсько-українського кордону, який утримують Сили оборони. Перед цим вони жили у Золочеві — це селище у Харківській області за 15 км від кордону, через яке проходять траси Т2113 та Т2103.
Зазначимо, Фокус писав про нічний удар РФ по Богодухову та по інших частинах Харківської області, які відбулись в ніч на 11 лютого. У ОВА повідомили, що внаслідок влучання у будинок в Богодухові почалась пожежа. Рятувальники встигли витягнути з-під завалів вагітну, але не змогли допомогти іншим членам постраждалої родини.
